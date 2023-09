Rigassificatore, seconda riunione dei sindaci: “Tempi imposti dalla procedura troppo stretti”

Savona. “Il tavolo dei sindaci sul rigassificatore va avanti, anzi raddoppia: questa mattina, in Comune a Savona, c’è stata la seconda riunione. Il 4 settembre eravamo 6, oggi 12. C’erano tutti i Comuni del Tavolo del porto – Savona, Vado Ligure, rappresentato dal commissario prefettizio, Quiliano, Bergeggi, Albissola Marina, Albisola Superiore – i Comuni dell’Area marina protetta dell’Isola del Golfo – oltre a Bergeggi, anche Spotorno, Noli e Vezzi Portio – i Comuni della Valbormida – Altare e Carcare – e, infine, Celle Ligure che ha chiesto di partecipare per il comune patrimonio marino e per i progetti turistici della Baia della ceramica”. Lo scrive in una nota il sindaco di Savona Marco Russo.

“La volontà di tenere compatto il territorio e di valutare il progetto del rigassificatore nel suo complesso, sia per la parte a mare sia per la parte a terra, indipendentemente dalla competenze dei singoli comuni, è sempre più forte ed è la nostra vera prova di maturità. Anzi, la compattezza territoriale è la carta che dà valore aggiunto nella promozione del nostro sviluppo. Aggiungo che è anche la prova del nostro senso delle istituzioni”.

“Ho aggiornato i miei colleghi sulle richieste che Savona ha già avanzato al Commissario Toti: entrare nella Conferenza dei servizi e sospendere i termini del procedimento – prosegue -. Inoltre ho informato di aver incaricato gli stessi consulenti già nominati da Quiliano e Bergeggi. Uno dei temi emersi come dato comune è la ristrettezza dei tempi imposti dalla procedura, per cui non solo mi auguro che la nostra istanza, proposta nell’interesse di tutti, venga accolta, ma ripeto l’invito a Toti di fermarsi per ascoltare il territorio”.

E conclude: “Inoltre abbiamo deciso di aprire a tutti i Comuni un tavolo tecnico con i consulenti per coordinare e condividere le acquisizioni scientifiche, ai fini del parere che ciascuno dovrà esprimere. E’ stata una riunione molto bella, nella quale è emerso un sentire comune e la volontà non solo di ascoltare i cittadini, ma anche di essere protagonisti del futuro del nostro territorio”.