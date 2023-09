Rigassificatore, Olivieri punzecchia Russo e i sindaci: “Ero assente alla riunione perché non formalmente invitato”

Savona. La gestione della vicenda rigassificatore rischia di diventare un nuovo terreno di scontro tra il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della provincia Pierangelo Olivieri. Una storia, la loro, da “c’eravamo tanto amati”: prima la decisione di allearsi alle elezioni provinciali (quando Russo aveva vacillato ipotizzando di appoggiare invece l’altro candidato, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa), poi lo scontro dovuto alla mancata sostituzione della dirigente Nadia Colangelo con la figura suggerita da Russo (Lucia Bacciu). A seguire scaramucce assortite ma, finora, sempre entro il livello di guardia.

Nuova puntata ieri, quando all’incontro sul rigassificatore tra i sindaci del territorio è stato presente il vicepresidente della Provincia, Massimo Niero, guardacaso del Pd come Russo e molti dei presenti, e non il presidente Olivieri, che invece milita nelle fila di Giovanni Toti. Un’assenza che non è passata inosservata, e che ha permesso al presidente della Regione di bollare il vertice come una riunione tra “quattro amici del Pd”.

Ora a buttare benzina sul fuoco ci pensa Olivieri, con una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: “Della riunione in Comune svoltasi ieri, la Provincia ha avuto evidenza solo in maniera informale e senza averne ricevuto comunicazione e relativo invito” (non è il primo “problema di comunicazione” tra i due, ndr). E arriva una stilettata per Russo e lo stesso Niero: “Un incontro che ha assunto natura specificamente politica invece che istituzionale e che rischia di confliggere con la necessità amministrativa di gestire un percorso delicato che prevederà la ‘V.I.A.’ Nazionale, procedura di massima attenzione e tutela ambientale prevista dall’ordinamento”.

“A partire dalla presentazione dell’idea progettuale da parte di Snam – spiega Olivieri – la Provincia è stata presente sia in tutte le riunioni di approfondimento tecnico con i singoli Comuni, sia come parte attiva nell’intercettare e portare all’attenzione della Struttura Commissariale le esigenze del territorio, arrivando alla definizione di un incontro operativo dedicato alle associazioni di categoria, così come concordato in una delle ultime riunioni intercorse del Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico, ed un secondo richiesto da un operatore del settore specificamente interessato che si terranno la settimana prossima. In questo ruolo, e nella naturale funzione di coordinamento territoriale, il Presidente ha invitato anche tutti i consiglieri ad un confronto sul tema di interesse nazionale di imminente svolgimento”.

“Non appena raccolte le dovute precisazioni e integrazioni, quando la situazione lo consentirà in maniera utile e opportuna, la Provincia provvederà a dare corso a tutti gli adempimenti e le iniziative per dare evidenza concreta a tutte le amministrazioni territoriali interessate” conclude Olivieri. Almeno per ora, in attesa dei prossimi sviluppi: è evidente che l’ibrido provinciale – con Pd e Totiani insieme al governo – non potrà che essere messo a dura prova da uno scontro politico che vede centrodestra a favore del rigassificatore e centrosinistra – almeno all’apparenza – sempre più rumorosamente contrario.