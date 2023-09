Rigassificatore, Olivieri incontra i consiglieri provinciali: “Serve una concertazione con territori, amministrazioni e soggetti interessati”

Savona. Quest’oggi il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha incontrati i consiglieri provinciali in un incontro operativo da lui stesso proposto.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sul tema del rigassificatore di Vado Ligure e il presidente ha condiviso le attività che si stanno svolgendo e che proseguiranno anche nelle prossime settimane.

“Da subito ho condiviso un’azione attiva della Provincia e sicuramente di supporto alle posizioni dei singoli Comuni, ferma l’azione diretta che in prima battuta dagli stessi viene gestita per le tematiche specifiche – ha spiegato Olivieri – Ho un contatto continuo con la struttura commissariale in particolare operativamente con il direttore Nicola Poggi, dal quale ho appreso che per Quiliano è stato rifissato un ulteriore incontro con il quale sto condividendo la definizione di ulteriori attività sia informative che di gestione”.

“Ho proposto, riservandoci di valutare di farne oggetto anche di una delibera consiliare un documento in cui si evidenzi la centralità della concertazione con il territorio con ulteriori incontri operativi con le amministrazioni e le diverse categorie e soggetti interessati nonché la definizione e il ragionamento su alcune delle priorità che possono essere oggetto di approfondimenti, sia considerata la specifica porzione del comprensorio provinciale interessato, sia per quella comprensoriale complessiva”.

“Necessaria quindi la prosecuzione dell’attività e dell’impegno da parte della Provincia dal punto di vista della concertazione e della valutazione di portare un punto all’ordine del giorno di un prossimo consiglio provinciale.”