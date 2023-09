Rigassificatore, Nasuti ribatte a Toti. E nasce il nuovo coordinamento contro il progetto

Vado Ligure. La querelle sul nuovo rigassificatore nel savonese continua a tenere banco nel dibattito politico e amministrativo, un progetto sul quale si è alzato un forte muro di contrarietà espresso a vari livelli, con alcuni distinguo, invece, sulla necessità di modifiche progettuali e di un confronto tecnico permanente con il territorio.

A tenere alta la tensione lo scontro tra alcuni sindaci e il governatore e commissario Giovanni Toti. Oggi il nuovo chiarimento del presidente della Regione, ma a stretto giro è arrivato l’intervento di un altro amministratore locale, Gianluca Nasuti, primo cittadino di Albissola Marina: “Spiace constatare che il presidente toti non abbia colto il significato della decisione dei sindaci del comprensorio savonese di costituire un tavolo permanente per affrontare il tema del rigassificatore derubricandola ad un incontro di 4 amici al bar. Spiace ancor di più che non venga colta l’esigenza di un territorio di affrontare problemi e questioni complesse come comprensorio e non come singoli comuni più o meno interessati”.

“La questione del rigassificatore riguarda tutto il territorio savonese (non solo i comuni che partecipano alla conferenza dei servizi) e quindi anche Albissola Marina ed i suoi cittadini”.

“Auspico che la decisione presa ieri dai sindaci presenti di veicolare il più possibile le informazioni e di avvalersi di consulenze comuni venga condivisa da più sindaci del territorio possibile a prescindere dall’appartenenza politica” conclude il sindaco Nasuti.

E intanto è stato annunciato la nascita di un vero e proprio coordinamento operativo tra le numerose associazioni e comitati contrari al progetto del nuovo impianto energetico: “Si è costituito nei giorni scorsi il coordinamento delle associazioni e forze politiche contrarie al progetto di posizionamento del rigassificatore davanti alle spiagge di Savona e di Vado ligure pubblicato sul sito della Regione Liguria. I soggetti aderenti al coordinamento, pur partendo da interessi specifici e punti di vista diversi, ritengono indispensabile agire in sintonia tra loro per aumentare il peso delle singole iniziative, evitare la sovrapposizione di manifestazioni pubbliche ed il disperdersi delle energie, con l’obiettivo comune di costringere il Commissario Toti ad un ripensamento e a negare il suo consenso al progetto”.

“L’adesione al coordinamento è aperta ad altre forze che intendessero collaborare, mentre i singoli cittadini potranno farlo appoggiandosi a una qualsiasi delle associazioni già presenti” conclude il neo coordinamento anti-rigassificatore.