Rigassificatore, nasce il coordinamento delle associazioni e delle forze politiche contrarie al progetto

Provincia. Si è costituito nei giorni scorsi il coordinamento delle associazioni e forze politiche contrarie al progetto di posizionamento del rigassificatore davanti alle spiagge di Savona e di Vado ligure pubblicato sul sito della Regione Liguria.

“I soggetti aderenti al coordinamento – si legge in una nota del coordinamento -, pur partendo da interessi specifici e punti di vista diversi, ritengono indispensabile agire in sintonia tra loro per aumentare il peso delle singole iniziative, evitare la sovrapposizione di manifestazioni pubbliche ed il disperdersi delle energie, con l’obiettivo comune di costringere il Commissario Toti ad un ripensamento e a negare il suo consenso al progetto”.

“L’adesione al coordinamento è aperta ad altre forze che intendessero collaborare, mentre i singoli cittadini potranno farlo appoggiandosi a una qualsiasi delle associazioni già presenti”, fanno sapere.

Il coordinamento attualmente è composto dalle seguenti associazioni e gruppi:

ACLI ( Iolanda Sandrone +39 3471231296 )

ARCI ( Franco Zunino 3397103195 )

ATTAC ITALIA ( Gianni Gatti 3332071353 )

ASS-I.C. (associazione Ius-Civis) ( Fabio Cagnone cellulare +39 340 719 7533 )

CASA DEI CIRCOLI CULTURE e POPOLI di CERIALE (Roberto Melone 3482228314 )

CINQUE STELLE ( Stefania Scarrone 349 213 4590 )

COMITATO ACQUA PUBBLICA (Alberto Dressino 3401470383)

COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ ( Maria Besio 348 477 5532;Lia Giribone 342 042 8094)

CUB Confederazione Unitaria di Base ( Furio Mocco +39 335 617 2960 )

doMani APS (Giampiero Aschiero 3293835607)

EUROPA VERDE( Simona Simonetti 3282133916)

ITALEXIT (Davide Quattrocchio 3286968196; Fabio Montorro 3206104244)

IL ROSSO NON È IL NERO(Danilo Bruno 329 223 9928)

LEGAMBIENTE (Dario Franchello 3388608946)

LIBRERIA UBIK (Stefano Milano 3479005830)

ASS. LINEA.CONDIVISA ( Nadia Repetto 3356322202 )

MEDICINA DEMOCRATICA (Maurizio Loschi 3474596046)

NOI PER SAVONA ( Giovanni Maina 3495084050)

Pipinin aps ( Barbara Cerruti 3398721758)

PRC (Walter Surano 338 879 4670)

RETE CONTRO I FOSSILI (Franco Zunino 3397103195; Giovanni Durante 3450570984)

SAVONA DISARMO (Maurizia Nichelatti 348 731 4047)

SINISTRA ITALIANA (Gabriella Branca 3356255489)

UNITI PER LA COSTITUZIONE ( Daniela Marengo 3292165201)

VIVERE VADO (Franca Guelfi 3886016772)

Per la comunicazione con il coordinamento Gatti Giovanni email coord.norigassif@gmail.com.