Rigassificatore, minoranza a Varazze: “Grave la mancanza del sindaco al tavolo savonese”

“L’assenza del Comune di Varazze, con il sindaco e una propria rappresentanza alla Commissione sul rigassificatore è una mancanza grave. Erano presenti dodici comuni savonesi di diverse appartenenze politiche, fino ad arrivare alla vicina Celle L. ma della nostra città nessuna notizia: né il sindaco Piefederici, né il consigliere regionale Bozzano si sono fatti vivi o si sono espressi in merito!”.

Così i consiglieri Comunali di “Varazze Domani” Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.

“Questa assenza, a nostro giudizio, o rappresenta la sottovalutazione del problema o la totale acquiescenza a poteri superiori. Non riteniamo ammissibile un tale atteggiamento nei confronti dei nostri concittadini che meritano attenzione e rispetto!”.

“Il nostro gruppo misto di opposizione in Consiglio comunale esprime forte preoccupazione, come già ha fatto il gruppo “Varazze Domani” sul tema del rigassificatore” aggiungono poi Claudia Callandrone e Daniele Di Felice.

“L’assenza di una posizione da parte del sindaco di Varazze, si fa sempre più pesante e preoccupante: gli altri Comuni si riuniscono, approfondiscono i temi e prendono una posizione netta a tutela della salute dei cittadini, del territorio e a tutela dello sviluppo turistico e da noi tutto tace”.

“Abbiamo già assistito al silenzio del sindaco Pierfederici in merito alla battaglia sul punto nascite del San Paolo. Varazze non è un’isola, non è avulsa dal suo contesto e chi amministra la nostra città deve guardare oltre la Punta Aspera” concludono gli esponenti della minoranza consiliare.