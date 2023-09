Rigassificatore, Mai: “Regione chieda opere per 1 miliardo di euro e sconti sulle bollette dei savonesi”

Savona/Vado. “Il 25 settembre si terrà il Consiglio regionale straordinario monotematico sul rigassificatore di Vado Ligure. Ho depositato un documento, che discuterò nell’assemblea di lunedì, dove chiedo alla Regione di attivarsi con il Governo e la SNAM per chiedere opere di accompagnamento per almeno un miliardo di euro“. Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

L’idea di Mai è che quel miliardo venga destinato “a infrastrutture e progetti di valorizzazione, sviluppo e rilancio del territorio savonese interessato dall’eventuale collocamento della nave Golar Tundra. Il Governo deve, inoltre, prevedere cospicue agevolazioni sulle bollette energetiche di famiglie e imprese residenti nei comuni del territorio interessato“.

Secondo Mai “anche il possibile tracciato esistente va modificato, per cui dobbiamo cogliere la disponibilità che ha dato SNAM a cambiare il progetto, così da evitare il passaggio delle tubazioni a terra in terreni agricoli che oggi sono interessati anche da coltivazioni di pregio”.

Nel frattempo è prevista per domattina alle 9.30 una protesta a Genova, sotto la sede di Regione Liguria.