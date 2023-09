Rigassificatore, Mai (Lega): “Mi è stata garantita modifica del tracciato a terra per preservare aree agricole di pregio”

Liguria. “Ho ritirato il mio ordine del giorno sul rigassificatore di Vado Ligure, per firmare un documento condiviso da tutta la maggioranza in consiglio regionale, che accoglie le richieste fatte dalla Lega”. Lo comunica in una nota Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“C’è l’impegno a un costante confronto con il territorio, a individuare, come abbiamo chiesto, risorse per realizzare opere di accompagnamento per tutte le comunità coinvolte dal progetto. Mi è stata poi garantita la modifica del tracciato a terra, che preserverà le aree agricole interessate da coltivazioni di pregio come l’albicocca di Valleggia e la Granaccia”.

“Non è la Lega che deve stabilire se il tipo di impianto e la sua collocazione sono i migliori, ma ci saranno ben 59 autorevoli enti a rendere i pareri tecnici e i sindaci avranno la possibilità di esprimersi all’interno delle conferenze di servizi”.

“L’Italia ha bisogno di gas, la Liguria si è data disponibile per ospitare il rigassificatore e aiutare il Paese. Noi abbiamo chiesto semplicemente che anche l’Italia ci aiuti” conclude Mai.

Sulla necessità di una modifica del tracciato per la realizzazione dell’infrastrutturazione prevista dall’impianto energetico, si muove ancora il pressing sulle variazioni progettuali richiesta a gran voce dalle associazione agricole come Cia Savona e di recente anche dallo stesso ente camerale savonese.