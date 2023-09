Rigassificatore, Luana Isella (NGL): “Il sindaco di Loano deve prendere una posizione”

Loano. “Il sindaco Luca Lettieri sbaglia a non prendere posizione su un tema così importante. L’ipotesi di un rigassificatore tra Savona e Vado non è un problema delimitato ad una zona della nostra provincia, ma coinvolge tutto il territorio. Convocare un’assemblea dei sindaci mi sembra davvero il minimo. Se rivestissi ancora un ruolo in Provincia lo avrei chiesto immediatamente”. È un fiume in piena Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano ed ex consigliere provinciale con delega alla viabilità, ai microfoni del podcast di IVG “La Telefonata”, condotto dal giornalista Nicola Seppone.

L’esponente della minoranza loanese è intervenuta a tutto campo sui temi più caldi del territorio, a partire dalla questione che nelle ultime settimane sta tenendo banco nel savonese: “Quello del rigassificatore – ha commentato Isella – è un tema che spaventa. Non ho apprezzato per niente questa calatura dall’alto e inoltre credo che ci sia un conflitto di interessi tra il ruolo del governatore ligure Giovanni Toti e quello di commissario incaricato di seguire la questione. Toti deve decidere se predomina la parte di presidente o quella di commissario, anche perché in gioco a livello politico c’è molto e tutto questo stona”.

A preoccupare Isella, geologa di professione, sono soprattutto gli impatti che avrebbe l’impianto sul territorio: “Pensiamo alla valle di Quiliano – ha proseguito -, dove oggi crescono le valleggine, e dove un domani molti terreni potrebbero essere espropriati per far passare dei tubi. E poi c’è tutto il discorso dell’area marina protetta di Bergeggi. Non possiamo pensare a Vado come un’isola industriale che non confina con nulla, ma dobbiamo immaginarla come una località che si inserisce in un territorio che sta facendo sforzi enormi per valorizzare le zone a mare e quindi l’offerta turistica”.

Oltre al grande tema del rigassificatore, nel corso del podcast Isella si è concentrata anche sulla politica loanese, e in qualità di capogruppo di Nuova Grande Loano ha tracciato un bilancio dei primi anni di amministrazione a guida Lettieri: “Dopo dieci anni della stessa amministrazione – ha dichiarato Isella durante il podcast di IVG -, c’erano grandi aspettative per un cambio di passo. Purtroppo, invece, il giudizio oggi non può che essere estremamente negativo e mi dispiace dirlo”.

Manutenzioni, lavori pubblici, sicurezza, turismo, Isella boccia in toto l’operato della giunta loanese: “Parliamo spesso di Loano come città della famiglia – sottolinea il capogruppo di minoranza – e poi accogliamo i turisti con i giochini per i bambini che si presentano con un nastro bianco e rosso. Sui lavori pubblici il Comune ha perso il treno dei fondi Pnrr e di quelli regionali, quando ci sono realtà ben più piccole, penso a Tovo San Giacomo e Toirano, che invece hanno saputo cogliere queste opportunità per migliorare vita dei cittadini”. Sul disagio giovanile, Isella ammette le problematiche esistenti su scala nazionale, ma aggiunge: “A Loano esistono episodi di criminalità e non mi piace quando si cerca di nascondere la polvere sotto al tappeto”.

Capitolo a parte merita la critica di Isella alla gestione della Protezione Civile locale: “Io su questo aspetto mi sono arrabbiata molto – dice nel corso del podcast La Telefonata -. Nulla da dire sul fatto che hanno messo in mano alla Croce Rossa questo nuovo polo del soccorso, ma ho molti dubbi sull’operatività. Quando c’era il sindaco Pignocca e io avevo la delega alla Protezione Civile, abbiamo fatto molto, anche perché io credo nell’attività di volontariato fatta in un certo modo. Questa nuova ristrutturazione rischia di incidere negativamente sulla operatività”.

Con 354 preferenze personali ottenute nel corso della tornata elettorale del 2021 a Loano e un bagaglio di esperienze maturate nel corso della propria attività in Provincia (che il 2 giugno scorso le sono valse la nomina di Cavaliere della Repubblica), Isella guarda al proprio futuro politico dalla finestra: “Per me oggi è un periodo di crisi politica – conclude -. Io sono una moderata, nasco moderata e continuerò ad essere moderata. Ancora oggi vengo contattata da diversi partiti, dal PD al partito di Calenda. In questo momento, tuttavia, non vedo ancora il tassello in cui inserirmi. C’è stato un periodo in cui ho pensato anche di allontanarmi completamente dalla politica, anche perché fortunatamente posso contare sul mio lavoro. Non ho chiuso solo perché ho ricevuto una chiamata che mi ha fatto cambiare idea e da allora sono qui, alla finestra, ad osservare. Vedremo in futuro se nasceranno nuovi progetti e con chi”.

