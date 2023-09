Rigassificatore, le osservazioni di Savona: “Non è stato considerato impatto sul territorio e sul mare”

Savona. Dopo Quiliano e Bergeggi, anche il Comune di Savona ha presentato le osservazioni (QUI il documento integrale) al progetto del rigassificatore. “Ci siamo coordinati con gli altri Comuni in questa fase del procedimento”, ha sottolineato il sindaco di Savona Marco Russo durante la conferenza stampa di presentazione del documento. Il Comune ha chiesto di essere inserito nella conferenza dei servizi per partecipare a pieno al procedimento, ma ad oggi non è arrivata ancora nessuna risposta.

Domani è l’ultimo giorno per la presentazione delle osservazioni. Diverse le critiche al progetto da cittadini, associazioni e partiti che prevede il ricollocamento nel mar Ligure a 2,9 km dalla costa di Savona della nave rigassificatrice che ora si trova in porto a Piombino.

Il documento si divide due parti, una politica e l’altra tecnica. “La prima – spiega il sindaco – evidenzia che questo progetto entra in conflitto con il modello di sviluppo che stiamo costruendo. Un equilibrio tra sviluppo portuale, turistico e l’innovazione dell’università. Un impianto industriale davanti alle spiagge non rientra in questo disegno“. Viene sottolineato che a Savona ci sono 32 stabilimenti balneari e la bandiera blu e che il waterfront è oggetto di una importante riqualificazione.

La seconda riguarda questioni tecniche dal livello di inquinamento in atmosfera e in mare, la tecnologia della nave, gli effetti sanitari. Tra queste la mancata indicazione della quantità di ipoclorito di sodio, l’idoneità della Golar Tundra di garantire il servizio con continuità operando in mare aperto, la possibile interferenza con la navigazione costiera, mancanza di alternative a questa collocazione, mancata stima dei rifiuti prodotti e degli interventi di ripristino ambientale se i lavori comporteranno un’alterazione dello stato attuale. Il Comune chiede poi di valutare l’adozione di una tecnologia a circuito chiuso.

“Ribadiamo – spiega ancora Russo – la nostra contrarietà al progetto, rinnoviamo l’istanza di essere inseriti nella conferenza dei servizi e chiediamo che le considerazioni vengano recepite dal commissario e dagli organi della procedura. In futuro ci riserviamo di fare ulteriori osservazioni”.

Il sindaco di Quiliano Nicola Isetta aggiunge: “Siamo dentro a un procedimento che evidenzia diverse criticità. Come diceva Russo, Quiliano è interessato al procedimento e abbiamo espresso ieri la prima parte di osservazioni su alcune questioni non chiare. Abbiamo segnalato che ci sono incongruenze. Il nostro non è un Comune poco attento allo sviluppo comprensoriale. Bisogna consideare la situazione esistente e capire cosa ci può stare ancora”.

Il consulente dei Comuni, ingegnere ambientale, Marco Stevanin ha spiegato: “E’ bizzarro che il Comune di Savona non sia nella conferenza dei servizi. Tutte e tre (di Bergeggi, Quiliano e Savona) le perizie hanno un filo conduttore. Il proponente dice che l’impatto è minimo, noi diciamo che non hanno fatto una valutazione corretta. Inoltre bisogna considerare che inseriamo una goccia in un bicchiere già stracolmo e nella nostra analisi partiamo da questo presupposto”.

Su Quiliano e Bergeggi sono stati affrontati anche gli effetti domino e di effetti di interferenza con gli impianti già esistenti e con l’area marina protetta.

Nel frattempo è anche stata avviata la procedura per la Valutazione di impatto ambientale.