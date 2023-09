Rigassificatore, Lambertini replica: “Il progetto si discute nella conferenza dei servizi, non con Russo e Pasa”

Cairo Montenotte. “Chi non partecipa alle riunioni della sinistra viene attaccato. I progetti e i processi si discutono alla conferenza dei servizi in cui partecipano 59 enti dai Ministeri interessati agli organismi tecnici nazionali (VVFF, Ist. Sup. Sanità,…) e locali (Capitaneria di Porto, Autorità portuali,…) fino alla Provincia di Savona e i 5 Comuni interessati al tracciato (Vado, Quiliano, Altare, Carcare, Cairo Montenotte) e Russo e Pasa no“. Così il sindaco di Cairo Paolo Lambertini replica alle polemiche sollevate dal sindaco di Savona Marco Russo, dalle associazioni e dai sindacati e dal Movimento Cinque Stelle.

Il sindaco Lambertini era assente al tavolo dei sindaci che l’altro ieri si è riunito per la seconda volta. Russo ha commentato ieri: “Sono davvero molto dispiaciuto che il sindaco Lambertini ceda alla politica della contrapposizione degli schieramenti bollando l’incontro di 12 amministrazioni come una levata di scudi della sinistra“.

E sottolinea: “Sarà pertanto la Provincia a fare da coordinamento provinciale e a tal fine è stata convocata una riunione nei prossimi giorni. Ho chiesto che si facciano subito dei chiarimenti in merito a questo rigassificatore, rispondendo alle domande e dubbi che ognuno di noi (non deviato dall’ideologia) giustamente si pone”.

La prossima settimana è in programma l’incontro con i tecnici di Snam in Regione: “Il 21 settembre – ricorda Lambertini – ci sarà una riunione dedicata per il Comune di Cairo in cui si comincerà a entrare nel merito del tracciato e delle sue eventuali criticità. La posizione sul rigassificatore deve essere figlia di informazioni corrette, puntuali e provenienti da fonti attendibili; tutto il resto è, ripeto, demagogia. Chi attacca continua a evitare di rispondere alla lecita domanda ‘quando è arrivato il biodigestore a ferrania dove erano tutte queste persone?'”