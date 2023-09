Rigassificatore, la richiesta di Autofiori: “Il gasdotto non interferisca con i nostri lavori”

Savona. Anche Autofiori presenta le proprie osservazioni al progetto del rigassificatore che dal 2026 sarà trasferito a 2,9 km dalla costa di Savona e collegato alla rete nazionale attraverso un gasdotto che da Zinola arriva in Val Bormida. La società non evidenzia problemi, ma precisa che “il progetto non deve interferire con il piano dei lavori previsti”.

La società che gestisce i tratti autostradali A6 Savona-Torino e A10 Savona-Ventimiglia evidenzia che il gasdotto attraversa l’infrastrttura di loro competenza in tre punti: in corrispondenza del viadotto Quiliano (A10), il viadotto Bormida di Mallare Sud (A6 in direzione Savona), la A6 tra il km 109 e 108 in direzione Torino nel comune di Cairo.

“Non si ravvisano particolari criticità che richiedano una modifica sostanziale della proposta di intervento” ma – scrive Autofiori – “al fine di esprimere un parere definitivo sono necessarie alcune integrazioni che individuino con maggiore dettaglio l’ubicazione e le caratteristiche degli attraversamenti”.

Ricordano che è in corso il piano di adeguamento dei ponti autostradali e per questo la società chiede che “le scelte tecniche adottate non inficino la possibilità da parte di Autofiori di poter realizzare scavi adiacenti alle fondazioni dei due ponti e piste di cantiere nelle aree sottostanti”.

Considerato che entro il 2024 inizieranno i lavori al viadotto Bormida di Mallare sud Autofiori chiede che “il gasdotto non intralci in alcun modo l’esecuzione delle nostre opere” e evidenzia che “è impossibilitata a consentire l’esecuzione di aree logistiche sulle aree sottostanti il viadotto A10 ‘Campo Sportivo’ a Quiliano perchè anch’esso sarà interessato da lavori strutturali di adeguamento”.

Infine precisa che “i terreni di proprietà di Autofiori costituiscono pertinenza autostradale con destinazione demaniale e quindi non possono essere assoggettati a esproprio o imposizioni di servitù. Tali interferenze potranno essere regolarizzate tramite la stipula di apposita convenzione onerosa previo ottenimento del benestare da parte del nostro concedente”.