Rigassificatore, la minoranza: “Nominare consulenti al più presto”. Prossima settimana commissione aperta: invitati Toti e Snam

Savona. “Il Comune di Savona deve nominare un consulente al più presto, non bisogna perdere un minuto di più“. E’ la richiesta della minoranza consiliare espressa durante la conferenza capigruppo oggi pomeriggio sul rigassificatore.

L’11 o il 13 settembre si riunirà la commissione consiliare aperta nella quale saranno invitati Snam, il commissario straordinario, la Provincia, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema portuale e Area Marina protetta. Invece, il 14 settembre sarà convocato il consiglio comunale monotematico.

La nave rigassificatrice si sposterà dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure). La Golar Tundra ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi (fino a 5 miliardi di metri cubi all’anno) e ha dimensioni pari a circa 292,5 metri di lunghezza e 43,4 metri di larghezza. Sarà un impianto a ciclo aperto, quindi sfrutterà l’acqua marina (addizionata di ipoclorito di sodio) per riscaldare il Gnl e portarlo allo stato gassoso.

I consiglieri hanno espresso alcune perplessità e preoccupazioni. Da qui la richiesta di chiedere ai tecnici dettagli sul funzionamento dell’impianto e delle possibili conseguenze.

Il consigliere Massimo Arecco ha detto: “Bisogna capire se porta vantaggi o svantaggi e in quale misura, come eventualmente si potranno limitare i danni e aumentare i benefici. Snam venga a spiegarci il progetto“. Il consigliere Luca Aschei ha aggiunto: “Noi siamo fermamente contrari qualsiasi cosa ci venga detta. I turisti verranno meno volentieri e diminuirà il valore delle case”.

Il consigliere Fabio Orsi ribadisce la necessità di affidarsi ad esperti e di farlo il prima possibile: “La procedura ha parecchi aspetti che meritano grandissima attenzione ed esame. Da un punto di vista tecnico progettuale sono moltissimi gli esperti che stanno evidenziando incongruenze se non palesi elementi inaccettabili. Poiché al di là delle doverose e necessarie prese di posizione della società civile contro questo progetto è obbligatorio contestarlo nelle sedi dove saranno prese le decisioni anche per precostituirsi elementi suscettibili di impugnazione. Bisogna vincere sotto il profilo tecnico giuridico. Dal 22 sarà utile protestare in piazza e in tutte le sedi“.

Critico anche il consigliere pentastello Federico Mij: “Si fa tutto di fretta perché l’amministrazione è arrivata in ritardo e doveva nominare subito consulenti tecnici dopo la pubblicazione del progetto e avviare iter con commissione e consiglio comunale senza passare dalla inutile capigruppo. Oggi è il 5 settembre e secondo il sindaco per arrivare al 21 settembre, scadenza delle osservazioni, sembrano ci siano ancora tre mesi ma così non è e quindi le osservazioni saranno molto scarse e corredate di un parere di un consiglio comunale che 99/100 non avrà audito né Snam né Toti. Questi sono segnali che fanno pensare che il ritardo sia voluto“. Il consigliere Marco Lima replica: “Se c’era interesse serio da parte della minoranza avrebbero dovuto chiedere la convocazione”.

Ieri pomeriggio si è tenuto il primo incontro tra i sindaci del comprensorio savonese. I primi cittadini hanno evidenziato che il progetto “ha gravi criticità” e che “sarà necessario un approfondimento tecnico”.