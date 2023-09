Rigassificatore, l’11 settembre un incontro pubblico a Carcare

Carcare. Un incontro pubblico per discutere sul rigassificatore, lo ha organizzato l’amministrazione comunale di Carcare per lunedì 11 settembre alle ore 20:30: si terrà nel centro polifunzionale, sopra la bocciofila.

“Sarà un incontro formativo – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – al quale abbiamo invitato due tecnici. L’obiettivo è quello di illustrare alla popolazione come funzionerà l’impianto e cosa prevede il progetto. In particolare, per quanto riguarda Carcare, si tratta della sostituzione di 3300 metri di tubazione già esistente e della centrale di località Negreppie che verrà smantellata e ricostruita”.

Riguardo al rigassificatore nelle ultime settimane si è acceso il dibattito, con parte del mondo politico oltre ad associazioni e persino alcuni insegnanti contro il progetto che prevede il posizionamento della nave rigassificatrice “Golar Tundra” a 4 km dalla costa di Vado (e 2,8 dalla spiagge di Savona). L’impianto passerà poi nei comuni di Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte dove si collegherà alle rete nazionale.

Al momento, però, il sindaco Mirri non vuole schierarsi: “Non sono contrario o a favore a prescindere – afferma il primo cittadino – oggi parteciperò all’incontro organizzato dal sindaco Russo con gli altri colleghi dei territori interessati e giovedì andremo a Genova per il tavolo tecnico. Prima del confronto preferisco non esprimere la mia posizione, sono convinto però che noi sindaci dobbiamo restare uniti e pensare al bene di tutto il territorio. Valuteremo infatti non solo l’impatto che avrà a Carcare ma anche negli altri comuni, senza tralasciare il rispetto dell’ecosistema marino”, conclude Mirri.

L’incontro di Carcare sarà il primo organizzato in Valbormida. A Cairo, infatti, è stato chiesto a gran voce dalla minoranza, ma il sindaco Paolo Lambertini lo ha negato, spiegando che incontrerà solo i proprietari dei terreni interessati dal passaggio delle tubazioni. Due invece le assemblee che si sono tenute in Riviera, una a Quiliano e una a Savona e hanno visto una grande partecipazione.