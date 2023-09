Genova. Trombe, striscioni, cori. E tanti, tanti fischi. E’ iniziata qualche minuto dopo le 9.30 la protesta dei comitati contro il rigassificatore davanti alla sede della Regione Liguria, dove alle 10 è previsto l’inizio di un consiglio regionale monotematico proprio sul tema del possibile arrivo a Vado Ligure nel 2026 della nave rigassificatrice Golar Tundra.

L’iniziativa era stata annunciata circa una settimana fa, dopo la convocazione per questa mattina di un consiglio regionale specifico sul tema del rigassificatore. Due le interpellanze all’ordine del giorno, entrambe presentate dai consiglieri Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti e Armando Sanna: la prima incentrata sugli incontri con gli enti locali, la seconda sugli espropri necessari per installare le condotte e la stazione di pompaggio di Quiliano.

E così i savonesi sono accorsi per esprimere il proprio dissenso davanti al presidente Giovanni Toti e all’intero consiglio. Alcuni manifestanti sono arrivati da Savona in auto, mentre altri si sono dati appuntamento alla stazione di Mongrifone e hanno raggiunto Genova in treno.

Molti, moltissimi gli striscioni esposti dai partecipanti. Cartelli con un simbolo di divieto e la scritta “Fermiamo il mostro”, t-shirt su cui campeggia a grandi lettere “No! Non lo vogliamo”. E poi messaggi che invitano a investire sulle energie rinnovabili, slogan come “Difendiamo il nostro mare” e cartelli che criticano altri progetti (definiti “scellerati”) come il tunnel della Fontanabuona.

“No al rigassificatore”, la protesta arriva in Regione

E poi c’è la satira. Un manifestante indossa una maschera “da Toti”, un altro espone un cartello con il governatore che fuma una specie di pipa, da cui esce una grossa fiamma: “Vado a gas”. Ma ad attirare gli sguardi è un uomo travestito da Morte, con tanto di falce e un cartello per spiegare che “il rigassificatore mi potrebbe dare moltissimo lavoro”.

LA DIRETTA



Agg. ore 10.45 – Il consiglio regionale è iniziato con un minuto di silenzio in memoria dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Prima dell’inizio la minoranza ha iniziato a battere rumorosamente le mani a tempo, imitata dal pubblico presente: tra loro anche quattro sindaci, quelli di Quiliano (Nicola Isetta), Spotorno (Mattia Fiorini), Noli (Ambrogio Repetto) e Bergeggi (Nicoletta Rebagliati).

Intanto il gruppo di manifestanti si è trasferito in piazza De Ferrari, dove la protesta prosegue rumorosa e pacifica.