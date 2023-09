Rigassificatore, il sindaco di Savona chiede la sospensione dei termini. Ed esorta Toti: “Fermati”

Savona. Il Comune di Savona compie tre passi: con una nota al Commissario Straordinario di Governo al rigassificatore chiede di essere formalmente invitato a partecipare alla Conferenza dei servizi e chiede a Toti di fermarsi e di sospendere i termini del procedimento; inoltre incarica i consulenti.

“L’impatto del progetto sul territorio del Comune di Savona è insostenibile – chiarisce il sindaco Marco Russo – e questo non solo giustifica il coinvolgimento nella Conferenza dei servizi, ma necessita anche che Toti si fermi e ascolti la voce che sale dal nostro territorio in modo sempre più forte ed esteso. Non è certo con una diretta Facebook che si coinvolge un territorio”.

La lettera al Commissario Toti, firmata dal Sindaco, formalizza quanto era già stato annunciato il 7 settembre, al termine dell’incontro tecnico in Regione. Lo scopo delle richieste è avere un ruolo formalmente riconosciuto e di concedere alle amministrazioni locali più tempo per elaborare la propria posizione.

Per quanto riguarda i consulenti, il Comune di Savona ha proceduto a incaricare lo Studio Terra di Marco Stevanin, già al lavoro per le medesime problematiche per conto dei Comuni di Bergeggi e Quiliano. Infatti, in seguito agli accordi presi tra i Comuni del comprensorio nella riunione del 4 settembre, si è concordato di affidare l’incarico agli stessi professionisti, per completare la consulenza in tutti i suoi aspetti.

Spiega il Sindaco: “Poiché il Comune di Bergeggi e il Comune di Quiliano avevano già chiesto di valutare gli impatti sull’Area Marina Protetta, sui parametri ambientali e di rischio di incidente rilevante con particolare riferimento alle opere a terra, il Comune di Savona ha integrato l’incarico con le parti mancanti ossia l’impatto sanitario e le ricadute in atmosfera al fine di formare un quadro esaustivo e completo per quanto riguarda tutta l’area vasta”.