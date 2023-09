Rigassificatore, il Partito Comunista Italiano si unisce al coordinamento contro il progetto

Savona. Il Partito Comunista Italiano, nell’ottica di preservare ambiente locale e salute pubblica, si unisce al coordinamento formatosi nella lotta contro il progetto di posizionamento del rigassificatore davanti alle spiagge di Savona e di Vado ligure.

Il coordinamento “Contro il rigassificatore” è composto da forze politiche, associazioni, singoli cittadini determinati a combattere il potenziale impatto negativo di un progetto di gassificazione nel nostro territorio. Tra le principali preoccupazioni ci sono l’inquinamento atmosferico, il rischio per la salute e l’alterazione dell’equilibrio ambientale.

“La posizione del PCI sulle tematiche legate all’energia è chiara e netta – spiegano -: No alle fonti fossili gas e carbone, No ai rigassificatori, No al nucleare, Sì alla ricerca, Sì alle fonti rinnovabili, Sì ad un confronto internazionale sull’energia e sull’ambiente che vada oltre le sanzioni autolesionistiche imposte, sanzioni che hanno agevolato la più grande speculazione finanziaria sulla pelle di cittadini, lavoratori e imprese. Unirsi al suddetto coordinamento è, quindi, un passo naturale per il PCI, che, già da tempo, è impegnato contro i cassoni, contro l’espansione del porto e per una sanità pubblica”.

“Ci impegniamo a collaborare attivamente con il coordinamento nel portare avanti la nostra missione di difesa dell’ambiente e della salute pubblica secondo le priorità che ci caratterizzano contro una giunta criminale che vuol trasformare il Ponente ligure in un malsano dormitorio a spese della salute dei cittadini e per il guadagno delle multinazionali che l’hanno finanziata nel percorso elettorale senza aver mai portato avanti un percorso di reale trasparenza e di confronto con i sindaci e gli abitanti del territorio”, concludono dal PCI.