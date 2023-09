Rigassificatore, il consigliere comunale di Stella Roberto Cavicchini: “Servono garanzie sulla sicurezza dell’impianto”

Stella.“Come gruppo di minoranza del consiglio comunale di Stella vogliamo esprimere le nostre preoccupazioni e le nostre perplessità sulla realizzazione del ‘Progetto Frsu Alto Tirreno e Collegamento alla rete nazionale gasdotti’ che prevede il posizionamento di una nave gasiera di fronte alla costa di Savona e Vado L. e la realizzazione delle relative opere “a terra” nel tratto di costa savonese”. Lo fa sapere, in una nota, il capogruppo di minoranza di Stella Roberto Cavicchini.

“La dura realtà del fabbisogno energetico e della sete dí energia – spiega – pone tutti noi davanti a scelte non facili, scelte che però devono essere sempre meditate ed equilibrate. Proprio in ragione di questo buon senso, e del senso di responsabilità che deve guidare chi assume il fardello delle decisioni, appare sempre più assurdo il metodo che si sta portando avanti sulla questione ‘rigassificatore’ dí Vado Ligure. L’intendimento del ‘Commissario al rigaassificatore’ Giovanni Toti, che accetta e condivide la scelta del Governo di porre l’impianto a soli 2,9 km dalla costa savonese, pone fondamentali domande che non trovano adeguate risposte. Il percorso scelto appare come un progetto imposto dall’alto in cui comunità, cittadini e amministratori locali sono mortificati e posti di fronte a scelte già prese senza la minima considerazione e rispetto per il territorio savonese, per la sua vivibilità, per la sua economia e per il suo turismo, fonte di reddito e di importanti ricadute occupazionali; la cittadinanza e le amministrazioni debbono essere coinvolte per potersi esprimere su un progetto di tale portata e devono essere incluse e considerate nelle scelte”.

“Ad una prima analisi – aggiunge Cavicchini – il progetto di cui trattasi presenta numerose criticità e tanti elementi da analizzare, approfondire e chiarire; occorrono, infatti, garanzie certe sulla sicurezza dell’impianto e garanzie sull’impatto dello stesso su acqua ed ecosistema marino. Non può essere trascurato, inoltre, il fatto che nel 2007 è stata istituita l’Area marina protetta dell’isola di Bergeggi, proprio per la salvaguardia del sito marino stesso. In Italia esistono altri impianti di rigassificazione che sono posti in luoghi molto più distanti dalle coste e proprio per questo destano meno problematiche ma va considerato, peraltro, che anche gli impianti a terra, quali parti integranti del progetto medesimo, andrebbero a modificare tratti importanti di costa con evidenti ripercussioni negative sul paesaggio”.

“Ribadiamo la solidarietà del nostro gruppo alle amministrazioni interessate dal progetto in argomento e a tutti i soggetti direttamente coinvolti dal progetto stesso nello svolgimento delle loro diverse attività economiche che dovrebbero avere il diritto di essere ascoltati e presi in considerazione nella normale applicazione dei principi della democrazia. Chiediamo che la presente comunicazione sia posta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e pubblicata quanto prima sulla pagina istituzionale del Comune di Stella di Facebook”, conclude.