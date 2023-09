Rigassificatore, i dubbi della Cna savonese: “Impattante per il territorio e la sua vocazione turistica”

Vado Ligure. Il progetto del nuovo rigassificatore a Vado Ligure e il suo collegamento alla rete nazionale continua ad alimentare il dibattito politico-economico nel savonese. E tra le categorie non mancano alcuni distinguo rispetto ai vantaggi per il territorio relativi al nuovo impianto energetico, come quello della Cna provinciale: “Il rigassificatore è arrivato sul territorio come un treno “Frecciabianca” ovvero senza effettuare alcuna tappa intermedia di consultazione con le rappresentanze del mondo economico locale ma come una decisione assunta e irrevocabile da parte della Regione” afferma dichiara Matteo De Ambroggi, presidente CNA Savona.

“Sarebbe stato più che legittimo attendersi un previo confronto su una questione così delicata – aggiunge – mentre abbiamo ricevuto la notizia di qualcosa di già definito”.

“Non vogliamo fare alcun ostruzionismo precostituito – continua De Ambroggi – però i dubbi circa un impatto ambientale dannoso per il nostro territorio sono molti. L’impatto visivo di un impianto del genere in mare a poco più di 2 km dalla costa non è certamente incentivante nei confronti del turismo nel nostro litorale. Non dimentichiamo che delle 34 bandiere blu assegnate in Liguria, ben 14 sono nella Provincia di Savona”.

“E’ legittimo chiedersi quindi se sia stato operato un adeguata valutazione del rapporto costi-benefici all’interno del quale è necessario comprendere non solo le imprese balneari ma tutto l’indotto turistico costituito da bar, ristoranti, locali e attività di fornitura e di produzione di bene alimentari e non, caratteristici della nostra zona. Una zona, la nostra, che oggi vive ancora prevalentemente di turismo nonostante i problemi, più volte denunciati e ad oggi non risolti adeguatamente, legati alle autostrade e alle infrastrutture”.

“Per quanto concerne poi lo stesso impianto di rigassificazione è lecito domandarsi se siano stati valutati con la dovuta attenzione i pericoli derivanti da una improbabile ma non impossibile esplosione a distanze così ravvicinate dalla costa e dagli effetti su flora e fauna marina dell’immissione nell’ambiente marino di elevate quantità di ipoclorito necessarie a tenere pulite le condutture di riscaldamento del gas naturale che utilizza acqua di mare per la conversione del gas dallo stato liquido allo stato gassoso”.

“Infine se le necessarie procedure di occupazione (con eventuale esproprio) di terreni per la posa delle condutture abbiano tenuto adeguatamente conto del valore degli stessi non solo dal punto di vista privato ma anche agricolo e di produzione”.

“Questi i quesiti sui quali ancora oggi, a decisioni già prese, attendiamo una risposta da intermediare nei confronti del sistema economico che rappresentiamo” conclude.