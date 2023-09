Rigassificatore, Europa Verde replica a Snam: “La tesi sugli stoccaggi è una farsa”

Vado Ligure. Europa Verde replica alla tesi di Snam sulla necessità del rigassificatore per riempire gli stoccaggi, evidenziata nell’ambito dei contenuti proposti da IVG.it per approfondire il tanto discusso nuovo impianto energetico.

“É sempre estremamente utile l’ottimo lavoro che sta svolgendo IVG nel porre una serie di domande a Snam in merito al progetto del rigassificatore – affermano Marco Brescia (referente Energia e Rifiuti per Europa Verde Liguria) e Simona Simonetti (co-portavoce Europa Verde Liguria) -. In questa tornata scopriamo che la tesi di Re Common secondo la quale nel rigassificatore di Savona-Vado finirà anche del gas russo che attraverso triangolazioni arriverà in Italia ad un prezzo più alto non è stata smentita. Snam si trincera dietro la neutralità delle loro infrastrutture, un po’ come accade per i gestori delle piattaforme internet confronti della responsabilità per i contenuti illegali”.

Nel merito: “Snam afferma poi che la capacità di erogazione di gas e gli stoccaggi non è sufficiente nei momenti di picco della domanda soprattutto a fine inverno quando sono quasi vuoti e, come prontamente ribatte IVG, non prende in considerazione la possibilità aumentare il numero degli stoccaggi, una soluzione probabilmente più economica è meno impattante per l’ambiente” aggiungono ancora i due esponenti di Europa Verde.

“Snam dimentica di precisare che nel 2022 e nel 1°semestre 2023 l’Italia non solo non ha avuto emergenza gas nonostante né Piombino né Ravenna siano entrati in funzione ma ha anche più che raddoppiato il gas esportato rispetto al 2021”.

“Noi Verdi vorremmo ricordare a Snam Italia ha preso un impegno ben preciso con l’Europa per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’ambito del Piano Fit for 55 che prevede una obbligatoria riduzione del consumo di metano di almeno il 20 percento nel 2030 e questa è una pietra tombale su tutte le considerazioni di Snam”.

“Ai molti che si chiederanno se sarà possibile raggiungere questo obiettivo ricordiamo che più del 50% del consumo di metano viene utilizzato per produrre energia elettrica ed esistono già 7,5 GB di capacità rinnovabile esistente che non produce nulla perché Terna non ha ancora autorizzato il collegamento alla rete italiana. Non dimentichiamoci che già nel 2021 Elettricità Futura, il ramo rinnovabili di Confindustria, aveva garantito nei successivi tre anni (cioé il prossimo anno ) una capacità di produzione di 60 Gw – il 20 per cento del consumo elettrico italiano – con investimenti privati per più di 300 miliardi di euro e la creazione di 500 mila posti di lavoro”.

“Questo fino ad ora non si é realizzato solo per la lentezza biblica delle autorizzazioni e noi di Europa Verde ci domandiamo quindi perché le leggi speciali per abbreviare l’iter autorizzativo siano state fatte solo per i rigassificatori e non per le rinnovabili” concludono Brescia e Simonetti.