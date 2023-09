Rigassificatore, ecco come si vedrà la Golar Tundra da Savona

Savona. Un mostro davanti alla costa? Un puntolino all’orizzonte? Nessuna delle due. Il famigerato rigassificatore – se davvero dovesse arrivare davanti a Savona e Vado Ligure – apparirà all’incirca così, come lo vedete nelle fotografie qui sopra.

La nave “Golar Tundra“, che dovrebbe arrivare davanti alla nostra costa nel 2026, è lunga 292 metri, e sarà situata nella cosiddetta “zona Charlie”. La nave nella fotografia qui sopra (scattata dalla spiaggia delle Fornaci) è la Seavision, una petroliera costruita nel 2011 lunga 274 metri, e nell’immagine si trova all’ancora all’interno della “zona Delta”, un’area identica alla precedente che si trova alla stessa distanza dalla costa ma più spostata verso Savona.

L’immagine qui sotto mostra appunto la disposizione delle due aree (una accanto all’altra) e la posizione della Seavision tracciata da Vesselfinder nell’istante in cui è stata scattata la fotografia, alle ore 15.41 di martedì 12 settembre 2023. La distanza calcolata è 1,27 miglia nautiche, che equivalgono a circa 2,35 km.

Chiaramente l’immagine qui sopra non ritrae la Golar Tundra, e sia la distanza che la lunghezza non sono esattamente quelle che avrà il rigassificatore e la posizione non è la stessa: è evidente quindi che l’aspetto non sarebbe esattamente identico. Ma l’impatto si può considerare visivamente molto simile: la distanza è all’incirca la stessa, la lunghezza anche.

Va però ricordato che non vedremmo solamente una nave, bensì due: il rigassificatore e la metaniera. Accanto alla Golar Tundra, infatti, si troverebbe sempre (o quasi) un cargo per scaricare il gas liquefatto.