Rigassificatore, Cgil: “Il caso di Quiliano dimostra l’arroganza della Regione”

Quiliano. “La Cgil intende esprimere la massima solidarietà a tutto il Collegio Docenti e alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Quiliano a Savona in relazione all’ingiustificato attacco pervenuto dalla Regione Liguria in merito alla delibera adottata per esprimere la propria contrarietà al progetto del rigassificatore a Vado Ligure”.

Così il sindacato savonese e ligure scende in campo a difesa dell’Istituto comprensivo di Quiliano e del suo dissenso espresso nei confronti del nuovo impianto energetico.

“Il Collegio docenti si è espresso in base all’autonomia scolastica, in nome di valori riconosciuti dalla Costituzione Italiana, richiamati peraltro dai piani dell’offerta formativa, in aderenza alle indicazioni nazionali della scuola pubblica, in coerenza con il rapporto prioritario con il territorio e la comunità educante, anche a livello istituzionale, esprimendo – nel pieno esercizio delle libertà democratiche – le finalità educative, senza alcuna strumentalizzazione”.

“Per contro la Regione Liguria ha effettuato una vera e propria invasione di campo, ritenendo che la scuola pubblica, la scuola della Costituzione non possa esprimere, nel quadro della propria azione educativo-didattica, legittimamente il proprio dissenso al riguardo. Si tratta di una pericolosa deriva istituzionale che tende a non approvare alcun tipo di dissenso o voce fuori dal coro”.

E ancora: “Ciò che ancora una volta emerge e che si denuncia come grave limite ad un reale confronto democratico, è che c’è chi ritiene nelle proprie prerogative istituzionali, di decidere cosa si possa o non si possa affermare rispetto ad un progetto che riguarda tutto il contesto, compreso quello scolastico. Si tratta di una ingerenza inaccettabile: come abbiamo più volte richiesto, la Regione dovrebbe attivarsi per realizzare sul territorio un reale confronto di merito e non occuparsi degli aspetti educativi e didattici”.

“La Cgil Liguria e Savona e la Federazione Lavoratori della Conoscenza Liguria e Savona manifestano pertanto il pieno appoggio alla delibera adottata dall’I.C. di Quiliano per quanto comunicato in modo improvvido da parte della Regione Liguria” conclude la Cgil ligure e savonese.