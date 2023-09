Rigassificatore, Cavo (Nm): “Per Governo indifferibile, urgente e di pubblica utilità”

Savona. “Un intervento di pubblica utilità, indifferibile e urgente”. Così la viceministra all’Ambiente Vannia Gava ha definito il rigassificatore Golar Tundra, da collocare a Vado Ligure, nell’interrogazione che ho presentato in X commissione Attività produttive. “Aggettivi chiari, inquevocabili. Ho dichiarato soddisfazione al question time al ministero dell’ambiente sulla strategicità dell’opera e sulle rassicurazioni in merito all’impatto ambientale”. Così Ilaria cavo, deputata di Noi Moderati.

“La viceministra ha inquadrato l’intervento non solo in un piano energetico nazionale (ribadendo la necessità di approvvigionamento di gas naturale) ma anche cronologico, ricollegando ogni procedura al decreto legge 50/2022, del Governo Draghi, che ha tracciato questa rotta, sostenuto da una maggioranza di cui ora fanno parte alcuni dei più strenui oppositori della collocazione del rigassificatore a Vado Ligure”, spiega.

“Chiarissimi nella risposta anche i passaggi tecnici: il ruolo del presidente Toti come Commissario del Governo e la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), di competenza del ministero dell’ambiente, a cui ora spetterà la valutazione tecnica in merito alla sicurezza e da cui dipenderà la declinazione del progetto con un successivo confronto tecnico nella Conferenza dei servizi, composta da 53 soggetti del territorio. Confermata anche l’individuazione e il monitoraggio delle opere compensative”, conclude Cavo.