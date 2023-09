Rigassificatore, Carcare si oppone: “Il mare è anche nostro, ci aspettiamo stesso appoggio per inceneritore”

Carcare. “No al rigassificatore a largo di Vado Ligure”, anche Carcare si oppone al progetto e decide di mettersi al fianco dei comuni rivieraschi per fermarlo.

“Il mare è anche nostro e non vogliamo questo impianto”, questo il pensiero dei tanti cittadini che ieri sera hanno riempito la sala del centro polifunzionale, dove l’amministrazione ha organizzato un incontro pubblico invitando due tecnici per approfondire la questione.

“Un incontro – ha spiegato il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri – fortemente voluto per conoscere la posizione dei cittadini e portare la loro voce alla riunione di giovedì a Genova quando ci confronteremo con i tecnici di Snam e Rina, il direttore coordinatore della struttura commissariale e i referenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”.

L’impianto a terra collegato alla nave rigassificatrice, infatti, passerà anche ad Altare, Carcare e Cairo Montenotte, dove si collegherà alla rete nazionale. E seppur sarà necessario l’esproprio di centinaia di terreni, l’impatto in Valbormida sarà minore rispetto a quello della riviera. “Ora diamo il nostro appoggio a Savona, Vado Ligure e Quiliano, e ci auguriamo che i comuni della costa faranno lo stesso con noi quando si dovrà parlare di inceneritore”, un messaggio chiaro quello mandato dal sindaco di Carcare ai colleghi e condiviso anche dal consigliere regionale Roberto Arboscello che è intervenuto durante la serata: “E’ stato bello sentire ‘al mare ci andiamo tutti’, un interesse quindi molto più ampio e mi aspetto che questa solidarietà avvenga anche in riviera per il termovalorizzatore”.

Mirri si rivolge poi anche ai primi cittadini di Altare e Carcare: “Noi, come amministrazione, abbiamo avuto il coraggio e ci abbiamo messo la faccia organizzando questo incontro pubblico, mi piacerebbe che anche Cairo e Altare dessero ai cittadini la possibilità di poter esprimersi sulla questione rigassificatore” (a Cairo il sindaco Lambertini non ha accolto l’invito della minoranza di organizzare un’assemblea pubblica: “incontrerà solo i proprietari dei terreni espropriati”, ha detto).

Per l’iniziativa Mirri ha ricevuto i complimenti del sindaco di Cosseria Roberto Molinaro: “In Valbormida ogni progetto che mette in discussione l’ambiente va a toccare il nervo scoperto dei cittadini. Ringrazio il sindaco Mirri per questo incontro, noi come amministratori non dobbiamo convincere i cittadini, ma dobbiamo essere trasparenti e dare tutte le informazione necessarie”.

E’ d’accordo anche Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil: “Ben vengano iniziative di questo tipo, che dimostrano il grande interesse e partecipazione della popolazione a questo tema e per fortuna vanno contro a quei sindaci che si oppongono al confronto, così come fa Toti. Il governatore, lo scorso 27 agosto, in soli 12 minuti ha presentato il progetto e ora si affida alle dirette social. Attendiamo ancora l’incontro a Savona con Cgil, Cisl, Uil, Snam e Regione. Non possiamo permetterci di abituarci a questo trattamento quando si tratta di discutere del nostro territorio. Questo progetto è profondamente sbagliato e ingiusto: la nave Golar Tundra non è stata costruita per essere off shore quindi a largo, non ci sono nemmeno le condizioni ambientali, di salute, sicurezza e neppure economica per posizionarla qui“.

Ma tornando al progetto, a Carcare passeranno 3.300 metri di tubazione (la maggior parte è già esistente e verrà sostituita), circa una cinquantina saranno i terreni che verranno espropriati: “Prima dell’incontro pubblico, abbiamo fatto una riunione con i proprietari e anche loro ci hanno detto che sono contrari al progetto”, racconta Mirri.

Durante la serata, però, si sono affrontati anche altri aspetti. Dopo un video che ha spiegato come funziona il rigassificatore, la parola è passata ai due tecnici: Giulio Save, chimico e consulente industriale, e Paolo Bernat, biologo marino. Hanno seguito gli interventi di associazioni e cittadini che si sono detti contrati all’installazione.

Save: “Ripercussioni economiche drammatiche e rischio di incidenti catastrofici”

Save ha sottolineato come ancora non ci sia certezza sul punto esatto dove verrà posizionata la nave Golar Tundra: “Un aspetto molto importante perché a seconda della posizione cambieranno le zone in cui non si potrà navigare, pescare o fare altre attività, ma la corografia di progetto sembra non corrispondere alla descrizione”.

Il chimico ha poi fatto un lungo elenco di criticità legate al progetto: “Si tratta di una nave di 292,5 m di lunghezza e 45 m di altezza, per 106 mila tonnellate. Un’enorme struttura che incombe su tutta la costa, anche visivamente, in un territorio in cui le pianificazioni regionali e provinciali dichiarano sfacciatamente di voler sviluppare la sua vocazione turistica. La fuga di turisti è pressoché sicura. La rincorsa alla Bandiera Blu sarà sport elitario. Le ripercussioni economiche sulle attività commerciali saranno drammatiche”.

“Il tipo di armeggio scelto – ha proseguito Save – permette alla nave di ruotare liberamente attorno alla torretta, anche quando è affiancata dalla nave gasiera. Avremo allora una massa di 200 mila tonnellate lunga 3 campi di calcio, larga 100 metri, alta 15 piani che ondeggia paurosamente vicino alla costa ad ogni mareggiata? In caso non impossibile di collisione, cosa impedisce un’esplosione catastrofica di potenza simile al nucleare? La bomba di Hiroshima corrispondeva a 20mila tonnellate di tritolo, qui siamo nell’ordine di 100mila tonnellate di metano, non la stessa cosa ma….”.

E sempre riguardo alla questione sicurezza, il chimico ha evidenziato: “Nessun rigassificatore mobile è cosi vicino alla costa. Le probabilità che un incidente, sempre possibile, abbia devastanti conseguenze anche a terra risultano così moltiplicate”.

Bernat: “Gli studi di impatto ambientale vanno fatti prima e non dopo l’insediamento dell’impianto”

“Il Mar Ligure – ha spiegato il biologo Bernat – è oligotrofico, ovvero povero di sostante nutrienti. A differenza dell’Adriatico, inoltre, presenta dei profondissimi canyon, due dei quali si trovano proprio nel savonese, le cosiddette fosse di Noli e di Vado. Sul bordo di quest’ultima dovrebbe essere ormeggiata la nave rigassificatrice, ma è qui che si creano una sorta di canali che portano le sostante nutritive e che permettono il sostentamento di animali di grossa taglia che vivono non distante come delfini, balenottere, stenelle, capodogli, l’anno scorso anche ci ha fatto visita anche una megattera di cui si sono vantati anche gli amministratori regionali. Ebbene che questi animali convivano con il rigassificatore e tutto da verificare, al momento gli studi di impatto ambientale sorvolano su questo aspetto”.

Ma non solo, “la nave – ha sottolineato Bernat – per far funzionare il sistema di riscaldamento del gas liquefatto, utilizzerà 18mila mc di acqua marina all’ora, che poi rigetterà in mare dopo averla desalinizzata e clorata (processo che serve per pulire le tubazioni). L’acqua in questo modo viene sterilizzata e quindi perde tutte le larve, le uova e tutte quello sostanze planctoniche che servono come nutrimento. L’acqua clorinata inoltre potrebbe andare a finire nel canyon creando difficoltà alle comunità marine che vivono lì oppure nella area Marina protetta, dove si trovano la poseidonia e la più ampia diffusione della Liguria del coraligeno, specie molto importanti da salvaguardare”.

Per quanto riguarda il Santuario Pelagos, “dicono che la nave non interferirà, ma voglio vedere se non creerà un qualche vago fastidio – ha dichiarato Bernat – Immagino che voi non andreste ad abitare sopra ad una segheria che lavora tutto il giorno”.

“Tutti questi aspetti non sono stati presi in considerazione, il rigassificatore potrebbe anche non aver alcun impatto, ma bisogna effettuare degli studi e farlo prima e non dopo che l’impianto è stato insediato”.