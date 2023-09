Rigassificatore, Carcare incontra Snam. Mirri: “Hanno ammesso che verrà spostato a Vado per una questione politica e non tecnica”

Carcare. “Esco dalla riunione con ancora parecchi dubbi, i tecnici non sono riusciti a rispondere ai nostri quesiti”. Lo dichiara il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri dopo l’incontro di questo pomeriggio sul rigassificatore al quale hanno preso parte i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i tecnici di Snam Fsru Italia e Rina, il direttore coordinatore della struttura commissariale e i referenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L’incontri è stato organizzato dalla struttura commissariale su richiesta degli enti locali coinvolti. Carcare, in quanto territorio direttamente interessato dall’opera, è pertanto stato informato sugli aspetti relativi a tutela ambientale, sviluppo e sicurezza nel comprensorio, nonché ricadute occupazionali e sugli interventi compensativi.

All’incontro il primo cittadino ha portato la voce del territorio raccolta durante l’assemblea pubblica organizzata a Carcare lo scorso lunedì. “La popolazione, così come i proprietari dei terreni che verranno espropriati, si è detta contraria al progetto e di questo abbiamo informato i partecipanti alla riunione di oggi” afferma Mirri.

Tra gli interrogativi emersi lunedì, il perché la nave rigassificatrice Golar Tundra sarà spostata da Piombino per essere posizionata a largo di Vado Ligure. Una domanda che il sindaco di Carcare ha riproposto all’incontro di oggi: “Mi è stato risposto che a Piombino non ci sono problemi tecnici, ma è solo una questione politica”, dichiara Mirri che ai tecnici ha domandato anche come mai non è stata scelta Arenzano, dove i fondali sono più lunghi, come nuova collocazione”. “Ci hanno spiegato che in quel caso avrebbero dovuto costruire un nuovo tracciato e sarebbe stato più difficile anche per la conformazione del territorio”.

Poca chiarezza, secondo il primo cittadino, per quanto riguarda l’impatto ambientale della nave: “Abbiamo chiesto se è vero che saranno immessi in mare 85 kg al giorno di ipoclorito di sodio, ma nessuno a saputo risponderci. La nostra preoccupazione è che questo possa provocare delle conseguenze gravi sulla fauna marina e all’Area Marina Protetta di Bergeggi”.

Perplessità anche per quanto riguarda la parte del progetto che riguarda Carcare: “Nei documenti che ci sono stati inviati si parlava di 3mila 300 metri di tubazione sul nostro territorio, mentre oggi i tecnici ci hanno detto che interesserà solo 1770 metri. Abbiamo chiesto come mai questa discrepanza nei numeri, ci è stato risposto che il numero più alto è dato dalla somma dei 1770 metri di nuova tubazione che verrà installata più i 1600 metri dei vecchi tubi che verranno rimossi. C’è stata quindi un po’ di confusione”.

“A parte questi punti che sono ancora da chiarire – sottolinea Mirri – devo dire che Snam si è dimostrata aperta e disponibile al confronto, hanno anche accettato la mia proposta di incontrare in una riunione tutti i sindaci della conferenza dei servizi, ma tutto dipenderà dalla volontà del commissario Toti”.

Durante la riunione si è parlato anche delle compensazioni. “Io spero vivamente che il progetto venga fermato e sono convinto che noi sindaci dobbiamo fare fronte comune per far sì che ciò avvenga, ma se così non fosse e il governo decidesse di proseguire con la sua scelta, dovremo cercare di ottenere delle quote di compensazione più alte possibili, per il bene di tutti. Oggi ci è stato confermato che sono previste, ma al momento non sono state quantificate”.

E proprio riguardo alle compensazioni, il sindaco Mirri ha avanzato la proposta di installare in località Negreppie una tubazione dell’acqua, che possa fornire le abitazioni che ora ne sono prive, una battaglia che da anni porta avanti il primo cittadino. “I tecnici si sono dimostrati anche in questo caso disponibili – conclude Mirri – ma la speranza è che il progetto del rigassificatore si fermi prima di queste trattative”.

“Il confronto tecnico con il sindaco, gli amministratori e i tecnici del comune di Carcare è stato nel complesso positivo, come quelli con gli altri Comuni che si sono svolti fino ad oggi, e ha riguardato prevalentemente l’impatto sul territorio del comune di Carcare e quindi il tracciato del metanodotto. Poi è stato anche affrontato il più complesso tema dell’impianto a mare” commenta coordinatore della struttura commissariale Nicola Giancarlo Poggi, direttore generale della Direzione centrale Organizzazione e del Dipartimento Ambiente e Protezione civile della Regione Liguria.

“La finalità di questi incontri – continua Poggi – resta quella di affrontare le questioni che riguardano ciascun comune e, per quanto possibile, risolverle. I tecnici del Comune hanno posto delle domande e hanno anche dato suggerimenti che sono stati recepiti, come alle domande è stata data risposta. Si tratta ovviamente di un lavoro in progress. La principale questione che interessa i Comuni dell’entroterra è legata alla cantierizzazione e alla dimensione delle strade: su questo aspetto è stato ampiamente spiegato come verranno realizzati i lavori. Questi incontri sono anche di ausilio ai tecnici di Snam per approfondire meglio e definire più attentamente il tracciato del metanodotto, che potrà subire modifiche rispetto al progetto iniziale. I principali timori riguardano la vicinanza alla costa e l’incidenza della tipologia di lavorazione, che è ‘a ciclo aperto’ anziché ‘a ciclo chiuso’: su questo i tecnici di Snam hanno già spiegato, e spiegheranno nelle opportune sedi, inclusa la Via nazionale, le motivazioni della scelta del ciclo aperto. Ovviamente la Via nazionale comprenderà anche valutazione dell’impatto sulla salute”.

Il prossimo tavolo tecnico è previsto giovedì 21 settembre con il Comune di Cairo Montenotte nella stessa sede regionale di via Fieschi. Il 28 settembre sarà invece la volta di Altare. Nelle scorse settimane i tecnici sopra citati hanno regolarmente svolto incontri analoghi con i comuni di Vado Ligure, Savona e Quiliano.