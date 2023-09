Rigassificatore, Azione Savona: “Caso Vado diverso da Piombino, inaccettabili imposizioni e scarsa condivisione di Toti e Olivieri”

Savona. “In risposta all’articolo che citava il nostro segretario nazionale, siamo consapevoli che la linea politica nazionale di Azione è favorevole ai rigassificatori come strumento voluto da Mario Draghi in seguito alla crisi energetica per assicurare l’indipendenza degli approvvigionamenti all’Italia. Come Savona in Azione, condividiamo tale linea e abbiamo valutato il progetto del rigassificatore senza pregiudizi ideologici, confrontandoci con il responsabile Energia di Azione Giuseppe Zollino”. Lo fa sapere, in una nota, il partito Azione di Savona.

“Il caso di Vado Ligure è differente dal caso di Piombino – spiegano – non si tratta di un collocamento di emergenza e pertanto sarà sottoposto a procedura di VIA nazionale ordinaria. Le perplessità, dunque, non derivano dall’impianto in sè, che riteniamo sicuro e anche necessario, ma dal progetto che prevede il suo posizionamento a soli 4 km da Vado e 2.9 km da Savona, con una vicinanza preoccupante all’area marina protetta di Bergeggi e alle coste savonesi, che vivono di un turismo balneare che sarebbe danneggiato dalla presenza dell’impianto. Le zone di interdizione, previste dalla capitaneria di Livorno, non sarebbero adeguate alla nostra zona, in quanto vi rientrerebbero i porti di Savona e Vado, i quali vedono un traffico di merci e persone importantissimo”.

“Inoltre, come già espressamente dichiarato, riteniamo inadeguate e inaccettabili le modalità di imposizione e la scarsa condivisione da parte del presidente della Regione Toti e del presidente della Provincia Olivieri. Non vediamo al momento la necessità di spostare l’impianto da Piombino, se non sussistono motivazioni di natura tecnica che impediscano di avviare la procedura di VIA a Piombino, ma solo politica, per andare a inserirlo in un contesto che sta valorizzando sempre di più il turismo. Lo spostamento, infatti, comporta un enorme dispendio di risorse, anche per la realizzazione dell’infrastruttura di tubazioni. Organizzeremo un incontro sul territorio con il segretario Carlo Calenda per verificare il progetto, noi lo abbiamo già fatto e non lo condividiamo alle condizioni ad oggi presentate. La nostra non è una posizione solamente politica, anche se ovviamente c’è una opposizione alle politiche portate avanti da Toti in questi anni, ma anche e soprattutto tecnica di non condivisione del progetto”, concludono.

Così, invece, il segretario del Partito Democratico della Liguria Davide Natale: “Il giorno dopo la grande manifestazione contro il rigassificatore e dopo che anche la Lega, pur stando con Toti, arriva a chiedere maggiori informazioni sul progetto, Calenda e Rossetti, appena entrato in Azione, si sono incaricati di recarsi a Vado per spiegare la bontà di quanto Toti ha deciso. Ci ricordavamo un Rossetti più dubbioso rispetto a oggi, ma forse nel cambio di Partito ha perso anche qualche dubbio”.

“Noi continueremo a lavorare per rigettare quanto Toti e il Governo Meloni hanno deciso, perché noi crediamo in un modello di sviluppo diverso che guarda all’ambiente e alle esigenze dei territori e che vede nei fondi del Pnrr le risorse per rilanciare il Paese senza riportarlo indietro nel tempo. Siamo convinti che il territorio savonese possa continuare ad ambire alla valorizzazione delle proprie coste e della sua vocazione turistica. La nostra battaglia sarà al fianco dei tanti cittadini, comitati, mondo imprenditoriale che per diversi aspetti è preoccupato di quanto è stato deciso. Azione sarà portavoce sul territorio di Toti sul suo progetto, noi lo saremo per progetti alternativi“, conclude Natale.