Rigassificatore, associazioni e sindacati contro Lambertini: “Invece di criticare, convochi un’assemblea pubblica”

Savona. “A seguito delle dichiarazioni di ieri del sindaco Lambertini, uno dei pochi sindaci che non ha partecipato alle riunioni dei Comuni interessati e coinvolti, dove si cita Anpi, Arci sindacato e addirittura scuole quali emanazioni della sinistra e terrapiattisti, vogliamo dire al sindaco che queste organizzazioni rappresentano in Provincia di Savona migliaia di iscritti e nel Paese milioni di persone e non sono emanazione di nessuno, ma sono baluardi di democrazia e libertà”. Lo dichiarano, in una nota, Anpi, Arci e Cgil Savona.

“Il sindaco di Cairo – spiegano – dovrebbe studiare la storia recente del nostro Paese. Si è chiesto un coinvolgimento del territorio, una discussione di merito e si sono posti tutta una serie di interrogativi sia di metodo che di merito”.

“Caro sindaco Lambertini, la risposta più chiara l’hanno data 16.000 cittadini che domenica hanno manifestato e tanti altri che in queste settimane grazie ad amministratori , associazioni e comitati responsabili stanno partecipando a numerose iniziative pubbliche. Invece di criticare a sproposito convochi anche lei una pubblica assemblea per discutere con i cittadini Cairesi e dare modo a loro di discuterli invece di trincerarsi dietro regolamenti”, concludono.