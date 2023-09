Rigassificatore, Arboscello (PD): “Toti sospenda il procedimento e inserisca Savona nella Conferenza dei Servizi”

Vado Ligure. “Con due ordini del giorno, che sto depositando e discuterò nel prossimo Consiglio regionale monotematico sul rigassificatore, ottenuto dalle opposizioni per lunedì 25 settembre, chiedo al Presidente e Commissario Toti di dimostrare con un atto concreto la volontà coinvolgere nella discussione tutti gli amministratori dei territori interessati, per una compiuta nella valutazione del progetto di posizionamento del rigassificatore al largo di Savona-Vado”.

Così il consigliere regionale PD, Roberto Arboscello, che poi chiede formalmente al presidente Toti e al centrodestra che amministra la Regione di rispondere positivamente alla richiesta del sindaco Marco Russo, sospendendo il procedimento di valutazione e inserendo il Comune di Savona all’interno della Conferenza dei Servizi: “I cittadini di Savona, analogamente ai Comuni limitrofi, meritano di essere rappresentati nelle discussioni sui parametri ambientali e di rischio di incidente delle opere a terra e anche sull’impatto sanitario e le ricadute in atmosfera che l’installazione del rigassificatore potrebbe avere nel capoluogo e in tutta l’area provinciale interessata” aggiunge Arboscello.

“La mia richiesta è quella di maggiore attenzione e ascolto di un territorio preoccupato, il presidente Toti invece preferisce le dirette Facebook al dialogo diretto con i cittadini e gli insulti al confronto in Consiglio regionale”.

“Chi, come me, chiede maggior approfondimento e trasparenza sugli impatti del rigassificatore, che è stato imposto dall’alto dal presidente Toti senza che, per sua ammissione, ci fosse ancora un progetto definitivo passato al vaglio della sicurezza, non è un “terrapiattista”, ma solo una persona che ricopre ruoli istituzionali e si impegna per rappresentare al meglio i propri cittadini” conclude l’esponente Dem.