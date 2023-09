Rigassificatore, ancora in campo le associazioni: “Progetto sbagliato, puntare sulle fonti rinnovabili”

Liguria. A poche ore di distanza dalla lectio magistralis del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, tenutasi stamane a conclusione del Summer School “Strumenti e metodi della transizione energetica: le Comunità energetiche rinnovabili” organizzata dall’Università di Genova, delusione dall’associazione “Cittadini Sostenibili: “Purtroppo anche in questa occasione si è parlato moltissimo di fonti inquinanti importate dall’estero (come il gas) e pochissimo delle vere soluzioni all’attuale crisi energetica: le rinnovabili come il solare e l’eolico e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Nonostante il fatto che il focus dell’evento fosse specificamente sulle CER, la nostra impressione è che negli interventi delle istituzioni si sia parlato molto di più del gas fossile; questo atteggiamento è sintomatico di una visione distorta della transizione energetica, che ci dovrebbe allontanare da tutte le fonti fossili (carbone, petrolio e gas) con investimenti su efficientamento energetico, elettrificazione e rinnovabili”.

“Parliamo dei problemi dati al territorio dai nuovi progetti legati alle fonti fossili. Solo negli ultimi giorni, è impossibile non citare le forti prese di posizione della società civile sul progetto di spostamento del rigassificatore a Vado Ligure. Va in questa direzione l’iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Quiliano, che giustamente si è schierato contro il futuro rigassificatore a Vado Ligure con una lunga lettera che nei giorni scorsi ha ricevuto ampia eco mediatica e una risposta da Regione Liguria. Nella stessa direzione gli sforzi della catena umana sul litorale prevista per domenica 10 settembre contro “il mostro del gas”, che ha già raccolto l’adesione di 22 strutture balneari”.

“Occorre ricordare che la Liguria ha importanti record negativi per quanto riguarda le energie pulite: secondo i dati del monitoraggio regionale del GSE (Gestore Servizi Energetici) è infatti l’ultima regione in Italia per quanto riguarda la copertura da fonti rinnovabili, ed è inoltre una delle sole tre regioni a non aver raggiunto i propri obiettivi al 2020 in questo ambito”.

“Per questo noi chiediamo misure urgenti per avere bollette più basse grazie alle fonti rinnovabili. Servono sussidi regionali alle rinnovabili e all’efficienza energetica. Non è di certo comprando il gas liquefatto da paesi come il Qatar o gli USA che otterremo bollette più basse e maggiore sicurezza energetica. Inoltre, non risolveremo i nostri problemi di inquinamento dell’aria con nuovi impianti che lavorano i combustibili fossili come il gas. È ora di dire basta a gas, carbone e petrolio: solo le rinnovabili possono aiutarci ad avere bollette più basse” conclude l’associazione.

Anche la sezione di Savona e Imperia dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti esprime perplessità di fronte al progetto di collocamento di un impianto di rigassificazione nelle acque del Comune di Vado Ligure, con forte impatto sull’intero comprensorio savonese: “Non è nostra usanza intervenire su scelte politiche o amministrative, né intendiamo esprimere valutazioni tecniche su cui deve intervenire chi abbia titolo in proposito. Ci sembra tuttavia necessario richiamare in particolare la struttura commissariale per il collocamento del rigassificatore a una maggiore sobrietà di toni e a un più compiuto esercizio del corretto metodo democratico nel confronto con le preoccupazioni e le istanze espresse dal territorio, dalla cittadinanza e dai suoi amministratori”.

“L’Aned è custode dei valori di solidarietà e di condivisione, di apertura e di reciproco sostegno espressi dai superstiti della deportazione all’atto del loro rientro alle proprie case; valori codificati poi entro la Carta Costituzionale, ove si fissano tra gli altri i principi della tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Dovere della memoria è anche il ricordo di come il dialogo fra le parti, il reciproco ascolto, il rifiuto di ogni soluzione arbitraria fondata sull’autorità abbiano ricondotto il nostro Paese, dopo le tragedie della dittatura e della guerra, alla serenità di una vita libera e democratica: e di come ciò abbia configurato un metodo di confronto politico che non deve essere lasciato cadere”.

“Sentiamo perciò di poter fortemente auspicare, pur in un contesto diverso, che il confronto, anche aspro e certamente legittimo, fra diverse istanze si svolga nei modi e tempi appropriati, garantendo la piena conoscenza delle caratteristiche dell’impianto di cui si parla, ascoltando tutte le voci interessate, evitando forzature che possano mettere a rischio la serena dialettica fra i soggetti e turbare la convivenza sociale, lasciando strascichi negativi nei rapporti spesso già delicati fra cittadinanza e istituzioni” conclude l’associazione savonese.