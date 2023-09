Rari Nantes Savona, il settore giovanile della pallanuoto cambia volto: presentato il nuovo organigramma

Savona. Il settore giovanile pallanuoto della Rari Nantes Savona cambia volto. La nuova stagione sportiva comincia, infatti, con una importante novità, il nuovo organigramma del settore.

Il ruolo di consigliere responsabile del Settore va a Maurizio Maricone, quello di direttore tecnico a Alberto Angelini e quello il coordinatore a Valerio Rizzo, mentre. Laura Sicco è invece la segreteria e ufficio stampa

Sei i tecnici: per la pallanuoto Francesco Tondina, Simone Grosso, Cinzia Martorana, Mariangela Bertonasco e Gianluca Bendetti; per il nuoto Laura Tacchino.

Afferma il consigliere responsabile Maurizio Maricone: “La forza propulsiva di noi adulti sono i giovani e Rari Nantes ha sempre creduto in loro per il proprio sviluppo e i propri successi sportivi e sociali. Il settore pallanuoto e la società hanno deciso di compiere un investimento nella costruzione di un0organizzazione altamente professionale per supportare e sviluppare al meglio la crescita dei nostri giovani atleti e aspiranti atleti. Credere nei giovani significa avere fiducia nel futuro e consapevolezza delle proprie qualità, Rari Nantes Savona ha sempre guardato avanti con rispetto della propria storia”.