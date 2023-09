Rari Nantes Day, i biancorossi si presentano: “Presto una Walk of Fame”

È il giorno della Rari Nantes. La società biancorossa si è presentata alla città nella location di piazza Sisto IV alla presenza delle principali istituzioni cittadine e regionali. Presente il sindaco Marco Russo, l’assessore allo sport Francesco Rossello e l’assessore regionale Roberto Arboscello . Sono passati sotto ai riflettori i protagonisti della scorsa stagione e quelli che lo saranno quest’anno. Una storia ricca di successi che sarà resa imperitura anche da una Walk of Fame, come annunciato dal presidente Polti, che si troverà in prossimità del secondo lotto della piscina “Zanelli”.

Presenti le due anime del club, pallanuoto e nuoto artistico (più noto con la vecchia denominazione di nuoto sincronizzato). Entrambe eccellenze a livello nazionale e internazionale. Il pomeriggio si è aperto con la sfilata della prima squadra della pallanuoto di coach Angelini, fresca finalista di Len Euro Cup. E proprio in Europa la squadra proverà a ripetersi con ancora maggiore convinzione ma senza disdegnare il campionato.

Poi, spazio al Nuoto Artistico. Una lunga premiazione sintomo concreto di un’ennesima annata ricca di successi. Sul palco, insieme all’icona Linda Cerruti e a tutte le atlete protagoniste dei tanti allori, anche la cittì della Nazionale Patrizia Giallombardo. Parole di stima nei confronti delle tante atlete: “Io – dichiara – sono soltanto un mezzo. Queste sono ragazze pulite e belle dentro. Solo con la loro determinazione è possibile ottenere questi risultati”.