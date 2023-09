Quarto posto in Italia per i giovani atleti del Gruppo Pattinatori Savonesi

Savona. Il Gruppo Pattinatori Savonesi si classifica come quarta squadra in Italia per le categorie giovanissimi ed esordienti nella specialità pattinaggio corsa.

Un grande risultato per la società che sfiora il podio occupato, da Polisportiva Bellusco (prima), Gruppo Cosmo e Brianza Inline.

“Non possiamo che essere orgogliosi dei nostri splendidi bambini che hanno conquistato il quarto posto su ben 140 società – commentano dal Gruppo Pattinatori Savonesi – Per questo risultato sorprendente non possiamo fare altro che ringraziare il nostro splendido staff tecnico e tutti i dirigenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo storico piazzamento, il merito più grande però va naturalmente a tutte le nostre giovani atlete e a tutti i nostri giovani atleti che grazie al sostegno delle loro famiglie sono riusciti a raggiungere un obiettivo che ad inizio stagione sembrava irrealizzabile”.