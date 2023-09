Promozione, il Pontelungo fa due su due: Carcarese ko

PONTELUNGO – CARCARESE 1-0 (57’ Guardone)

51’ Triplice fischio, è vittoria per il Pontelungo

50’ Ammonito Sfinjari per proteste

45’ Giallo per Carro Gainza falloso su Bertoni

44’ Filtrante di Mombelloni per Brignone, la sua parabola scende ma non abbastanza

43’ Diagonale dalla linea di fondo di Vignola, a lato di pochissimo

42’ Punizione di Saviozzi, si oppone Breeuwer, sulla ribattuta ci prova Basso ma viene anticipato dalla difesa

41’ Secondo giallo per Schiano, il terzino costretto ad abbandonare il campo. Intanto mister Zanardini utilizza una sostituzione: Pietro Fazio entra per Guardone

39’ Lancio per Sfinjari che di nuovo si trova davanti al portiere, ma l’assistente segnala il fuorigioco tra le proteste dei locali

37’ Passaggio sbagliato della difesa biancorossa, la palla arriva a Sfinjari che a tu per tu la regala a Giribaldi

36’ Cross di Nonnis sul secondo palo, anche Mombelloni al volo manda alto

35’ Punizione dalla trequarti di Fabio Moretti, deviazione in area, la palla arriva a Basso al limite che al volo calcia alto

34’ Giallo per Alizeri che fa lo sgambetto a Briano in volata sulla fascia sinistra

33’ Terza sostituzione per il Pontelungo: dentro Delfino, fuori Nardi

32’ Punizione da posizione defilata di Spozio, Nonnis colpisce di testa e manda fuori

31’ Esce un acciaccato Chariq, entra Sfinjari

24’ È il turno di Mombelloni, prende il posto di Bonifacino

21’ Ripartenza del Pontelungo, Badoino sulla sinistra mette in area, dove Fabio Moretti spazza via

20’ Terzo cambio per i valbormidesi: Basso rileva Della Rossa

17’ Lancio per Briano che colpisce al volo di destro, Breeuwer blocca e il guardalinee ala a la bandierina per fuorigioco

14’ secondo cambio per mister Chiarlone: Briano entra per Bianchi

13’ GOOOOOOOL! Punizione di Guardone dal limite, calcia rasoterra: la sua conclusione passa sotto la barriera e si infila all’angolino alla destra di Giribaldi

12’ Giallo a Bianchi, falloso su Schiano

9’ Punizione di Della Rossa dai 25 metri, pallone a lato

5’ Bel cross di Della Rossa dalla sinistra sul secondo palo, dove Schiano di testa anticipa Saviozzi in agguato

1’ Via alla ripresa e prima sostituzione per la Carcarese: Bertoni prende il posto di Diamanti

SECONDO TEMPO

46’ Finisce un primo tempo abbastanza equilibrato, qualche lampo ma nessun gol

44’ Conclusione dalla distanza di Carro Gainza, Giribaldi si distende e manda in angolo. Sugli sviluppi del corner, Guardone calcia di destro ma non c’entra lo specchio

41’ Fabio Moretti per Spozio che dal limite lascia partire il diagonale, pallone sul fondo

35’ Occasionissima per la Carcarese: Saviozzi serve Della Rossa che in area piccola manda sopra la traversa

32’ Infortunio per Matteo Favara, al suo posto entra Marquez. A Nardi affidato il suolo di punta

29’ Occasione per il Pontelungo con Guardone che calcia dal limite, ma Giribaldi risponde presente

28’ Carcarese ancora pericolosa: punizione dal vertice sinistro dell’area di Della Rossa per Nonnis che colpisce in area piccola ma non riesce a centrare la porta

26’ Lancio perfetto di Fabio Moretti per Bianchi che da solo in area stoppa e calcia: la palla finisce in rete, ma il guardalinee aveva già alzato la bandierina per fuorigioco. Proteste dei biancorossi

24’ Punizione dai 25 metri, Spozio tocca corto per Saviozzi che con il sinistro manda sopra la traversa

19’ Sponda di Della Rossa per Saviozzi che dal limite calcia di prima: palla fuori di pochissimo

15’ Matteo Favara lancia sulla sinistra Chariq che, giunto in area, rientra sul sinistro e lascia partire il diagonale: la conclusione si spegne sul fondo

11’ Bianchi verticalizza per Saviozzi che solo davanti al portiere punta il primo palo, grande parata di Breeuwer che con le gambe manda in angolo

4’ Il primo angolo della partita è del Pontelungo: Vignola batte dalla destra, Carro Gainza colpisce di testa, ma non c’entra lo specchio della porta

1’ Si parte puntuali, Pontelungo in campo con maglia blu e calzoni granata, Carcarese con la divisa a strisce biancorosse

Albenga. Pontelungo alla ricerca della conferma e Carcarese della prima vittoria in campionato. Le due squadre si affrontano questo pomeriggio all’Annibale Riva per la seconda giornata del campionato di Promozione Girone A.

Fischio d’inizio alle ore 15, dirige l’incontro Tommaso Miraglia della sezione di Imperia, sarà coadiuvato da Jetmir Hasa e Silvano Salvestrini di Albenga.

Ottimo esordio in Promozione per la neo promossa Pontelungo che la scorsa domenica ha battuto in trasferta il Prà, 2 a 1 il risultato finale a favore degli ingauni: vantaggio su autogol e raddoppio di Carro Gainza, la rete all’inizio della ripresa di Piccareta non è servita a nulla ai genovesi.

Buona prestazione, ma solo un punto invece per la Carcarese che al Corrent ha fatto 2 a 2 con il Legino, una delle formazioni più promettenti del girone. Biancorossi che hanno sempre inseguito ma che alla fine sono riusciti a portare a casa un punto grazie alle reti di Brignone e Briano.

FORMAZIONI

PONTELUNGO: Breeuwer, Alizeri, Schiano, Carro Gainza, Favara D., Vignola, Nardi, Badoino, Favara M., Guardone, Chariq. A disp.: Ghiozzi, Bovio, Fazio T., Caputo, Sfinjari, Gibertini, Fazio P., Marquez, Delfino. All. Fabio Zanardini

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Nonnis, Bonifacino, Spozio, Moretti F., Della Rossa, Diamanti, Bianchi, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Bertoni, Brovida, Manfredi, Canaparo, Dematteis, Briano, Basso, Mombelloni. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Tommaso Miraglio di Imperia

ASSISTENTI: Jetmir Hasa e Silvano Salvestrini di Albenga