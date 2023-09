Promozione. La San Francesco Loano vince 1-3 trascinata da un grande Auteri

CERIALE 1 (38′ Piu) vs SAN FRANCESCO LOANO 3 (23′, 39′ Auteri, 48′ Rocca)

45+6′ Finisce qui. Secondo tempo di esperienza e gestione, il Loano espugna il Merlo e sale a quota sei punti in classifica. Fermo a un punto, invece, il Ceriale di mister Brignoli.

45+4′ Resiste il Loano, ormai c’è poco da fare per i padroni di casa. Ammonito anche il capitano del Ceriale, Farinazzo.

45′ Saranno sei i minuti di recupero.

42′ Segna il Loano e rischia di affondare il Ceriale, ma il gol di Assane viene annullato per fuorigioco.

41′ Cambia anche il Loano: comincia la partita di Taku, termina quella di Staltari.

40′ Forze fresche per il Ceriale in questi ultimi minuti: fuori Genduso e dentro Gloria.

37′ Enorme occasione per il Loano con Giglio. A tu per tu con il portiere avversario si fa ipnotizzare e perde l’attimo per tirare. Si rimane sull’1-3.

35′ Intervento in ritardo di Vinci su Staltari. Solo giallo, ma ha rischiato guai peggiori.

30′ Scintille tra Giguet e Auteri. Entrambi espulsi dall’arbitro, ora si gioca 10 contro 10.

28′ Terzo cambio per gli ospiti: entra anche Giglio, al posto di Totaro.

26′ Si presenta con un tiro che termina alto il neoentrato Agate. Il Ceriale, comunque, dimostra di essere in partita.

23′ Altra ammonizione, questa volta per il Loano, con Assane ammonito. Nel frattempo cambio nel Ceriale, Agate entra al posto di Ballone.

19′ Primi cambi per il Loano: entrano Halaj e Barone, fuori Rocca e Bonifazio.

15′ Altro cartellino giallo nel Ceriale: ammonito Ballone.

13′ Cambia modulo il Ceriale. Brignoli passa alla difesa a 3 per recuperare il risultato.

7′ Aumenta il nervosismo al Merlo. Ammonito anche Gibilaro per il Ceriale.

3′ Terza rete del Loano all’inizio della ripresa. Cross di Auteri, grande parata di Vinci su Totaro, ma gol da attaccante puro di Rocca sulla ribattuta.

Rientrano in campo le squadre. Inizia la ripresa!

Secondo tempo

45+4′ Finisce un entusiasmante primo tempo. San Francesco Loano in vantaggio trascinato da uno scatenato Auteri.

45+2′ Disattenta la difesa del Ceriale sul lancio lungo di Gallo che pesca Totaro. Bravo Vinci che riesce a deviare sul palo il tiro del numero 7 del Loano.

45′ Chance per il pareggio dei biancoblu, ma il colpo di testa di Beluffi non inquadra lo specchio della porta.

39′ Torna subito in vantaggio il Loano, ancora con Auteri. Destro potente che non lascia scampo a Vinci.

38′ Arriva il pareggio, perfetta esecuzione di Piu che spiazza il portiere. 1-1.

37′ Calcio di rigore per il Ceriale, fallo di mano di Calcagno.

33′ Arriva la prima ammonizione del match: cartellino giallo per Basso che ferma la ripartenza di Quispe.

31′ Prova a rispondere il Ceriale, ancora con Piu, ma facile parata di Gallo.

26′ Grande opportunità per Totaro che riceve un cross basso dalla destra ma calcia fuori. Ospiti vicini al raddoppio.

23′ Al terzo corner il Loano trova il gol: cross preciso con il sinistro di Calcagno, insacca Auteri con un perfetto colpo di testa.

21′ Occasione per i padroni di casa, ma il tentativo di Piu finisce sul fondo.

19′ Cercato spesso Auteri, ma la difesa alta del Ceriale lo lascia più volte in fuorigioco.

12′ Ecco il primo pericolo: trema la porta del Loano con il palo colpito da Ballone.

11′ Partita equilibrata. Beluffi e Auteri le minacce principali, ma ancora nessun tiro.

5′ Entrambe le squadre hanno iniziato in modo propositivo: due corner per gli ospiti, ma si è difeso bene il Ceriale.

Partiti!

Primo Tempo

Le formazioni:

CERIALE: 1 Vinci A., 2. Vinci S., 3 Quispe, 4 Ballone, 5 Genduso, 6 Giguet, 7 Gibilaro, 8 Farinazzo, 9 Condorelli, 10 Piu, 11 Beluffi. A disposizione di mister Brignoli: 12 Manti, 13 Prudente, 14 Sardo, 15 Palmigiano, 16 Gloria, 17 Orrù, 18 Secco, 19 Agate, 20 Burdisso.

SAN FRANCESCO LOANO: 1 Gallo, 2 D’Aiuto, 3 Calcagno, 4 Assane, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Bonifazio, 9 Rocca, 10 Auteri, 11 Staltari. A disposizione di mister Cattardico: 12 Barelli, 13 Daprile, 14 Ciravegna, 15 Nardulli, 16 Di Lorenzo, 17 Barone, 18 Giglio, 19 Taku, 20 Halaj

Direzione di gara affidata a Fabio Conti della sezione di Genova, con Davide Mamberto (Albenga) e Oba Ntakirutimana (Savona) nel ruolo di assistenti.

Ceriale. L’8 Dicembre 2019 l’ultimo confronto in Promozione tra Ceriale e San Francesco Loano, con la vittoria 1-4 della squadra oggi allenata da Davide Brignoli. Il Loano, però, è cambiato profondamente da quella partita e oggi cerca la seconda vittoria in due partite in questo campionato, dopo il successo contro il Camporosso.

Per l’occasione, presente in gran numero sugli spalti il settore giovanile del Ceriale, nel tentativo di scortare la squadra verso i tre punti, dopo il pari di settimana scorsa a Ventimiglia.