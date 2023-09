Promozione. Auteri afferra le redini della San Francesco Loano: “Continuare a lavorare, testa alla prossima”

Loano. Buona la prima per la San Francesco Loano e per i ragazzi di Cattardico: esordio stagionale e vittoria meritata contro un ottimo Camporosso. Auteri, uno dei protagonisti del match con le sue rapide sterzate e con il gol del pareggio, ha sicuramente aiutato moltissimo la squadra nei primi momenti di gioco.

Un errore nei primissimi momenti di gioco poteva costare caro ai rossoblu: “Siamo partiti con un errore personale che ci può stare, l’importante è stato reagire subito e ritrovare la via del pareggio con un mio gol. Sono molto contento, la squadra ha avuto una battuta d’orgoglio non indifferente, sono felice di questo inizio“.

Partita di forte agonismo quella di ieri, con diversi frangenti di gara leggermente sopra le righe. Essendo anche il capitano della squadra, Auteri sente sulle spalle un’importante responsabilità: “Solitamente sono il giocatore che prende i calci, ma cerco sempre di stare tranquillo e di aiutare i miei compagni, essendo il capitano di questa squadra devo dare l’esempio. E’ un mese che lavoriamo forte, abbiamo svolto un bel precampionato e oggi ci tenevamo a vincere anche qua davanti ai nostri tifosi per la prima in casa. E’ un campionato lungo e noi siamo una squadra molto giovane ma di talento. Ora sta a noi continuare a lavorare e pensare già alla prossima partita“.

Nessun exploit sulla partita vinta e poi persa a tavolino contro il Pontelungo in coppa: “Preferiamo non parlare delle vicende di Coppa Italia. Noi il nostro l’abbiamo già fatto, quando vinci 4 a 0 sul campo c’è poco da dire. Giustamente loro hanno chiesto ricorso, noi ci teniamo ciò che di buono avevamo imbastito in campo“.