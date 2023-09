Prima assemblea regionale per il Sindacato Nazionale dei Finanzieri nei comandi provinciali di Genova e Savona

Savona/Genova. Prima assemblea sindacale in Liguria per il Sindacato Nazionale dei Finanzieri, SiNaFi, nei comandi provinciali di Genova e Savona.

Incontri partecipati. Il segretario regionale Paolo Giuliano, affiancato dai segretari Pizzorno, Maccariello, Dello Russo e Pavone, ha illustrato il lavoro svolto finora.

Presente il segretario nazionale Alessandro Margiotta che, insieme alla segretaria generale aggiunta Stefania Castricone, ha illustrato lo scopo del SiNaFi e gli obiettivi di trasparenza e partecipazione.

“Per la prima volta un sindacato dei finanzieri entra ufficialmente in una caserma della Guardia di Finanza in Liguria – ha sottolineato Paolo Giuliano, segretario regionale – Questo piccolo, grande passo è motivo di grande soddisfazione e ci infonde una grande carica per l’attività futura”.