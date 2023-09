Priamàr Sotterraneo, successo per la visita guidata sotto la fortezza organizzata dal Gruppo Speleologico Savonese

Savona. Ben 118 persone venerdì sera sono state nel mondo sotterraneo di Savona, in occasione del quarantesimo anniversario del “Priamàr Sotterraneo”, le escursioni guidate che dall’ormai lontano 1983 il Gruppo Speleologico Savonese (GSS), col patrocinio del Comune di Savona, organizza “Alla scoperta dei segreti e delle segrete della Fortezza di Savona”, sul Priamàr.

I visitatori sono stati suddivisi in quattro gruppi seguiti ciascuno da più di tre speleologi; per non superare il numero massimo dei presenti, tante persone non hanno potuto partecipare, ma potranno recuperare la serata nella prossima occasione, che si terrà venerdì 22 settembre, sempre con prenotazione obbligatoria (telefonando al numero 338.4951.405, anche con messaggi whattsapp).

Anche la prossima volta solo chi avrà prenotato sarà ammesso alla visita, se, come sempre, sarà dotato di calzature adeguate e di una torcia elettrica o frontalino.

Nell’arco di due ore si sono percorsi oltre 500 metri di cunicoli e gallerie, dalle vaste sale seicentesche della “Falsabraga occidentale di Santa Caterina” alle grandi gallerie-rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale, fino alla comunicazione settecentesca dal Fossato della Cittadella al Bastione di San Francesco e poi la seicentesca “Sortita della Santissima. Concezione”, fino a percorrere anche la galleria del più antico accesso diretto al Maschio della Fortezza, eretta quasi cinquecento anni or sono (tra il 1542 e il 1543).

Era l’estate del 1983 quando il Gruppo Speleologico Savonese, col patrocinio del Comune di Savona, organizzò la prima visita guidata al “Priamàr Sotterraneo”: vi parteciparono allora ben 450 persone, alcune delle quali (percorrendo le lunghe gallerie-rifugio antiaereo, mentre fuori si era scatenato un violento temporale con tuoni e fulmini) rivissero le emozioni (e le paure) subite durante i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale.

In questi quarant’anni il Gruppo Speleologico Savonese non si è limitato a organizzare visite guidate nei sotterranei, ma (in accordo col Comune di Savona) ha condotto studi, ricerche, rilievi topografici di precisione ed esplorazioni in tutti gli ipogei del Priamàr (non solo nel perimetro dell’attuale Fortezza, ma anche nelle aree circostanti un tempo occupate dalle fortificazioni periferiche).

In particolare negli ultimi anni è stato esplorato e documentato un tratto di oltre 300 metri delle “gallerie di contromina”, la rete di cunicoli che si sviluppava tutto attorno alla Fortezza, allo scopo di intercettare e neutralizzare le “gallerie di mina” che in caso d’assedio un esercito nemico avrebbe scavato per arrivare a minare e far crollare le mura della Fortezza.

Da diversi anni sul “Priamàr Sotterraneo” il Gruppo Speleologico Savonese DLF sta preparando anche un documentario audiovisivo e una pubblicazione (in avanzata fase di redazione, riccamente illustrata con fotografie e accurati rilievi topografici), che consentiranno a chiunque di approfondire la conoscenza dei sotterranei della Fortezza.

Quest’anno, poi, la collaborazione attiva da anni tra il Gruppo Speleologico Savonese e il Comune di Savona si è ulteriormente rafforzata, con il patto di collaborazione che proprio per i sotterranei del Priamàr è stato concordato e approvato dalla giunta comunale nell’ambito dei “Beni Comuni”, il patto di collaborazione con cittadini ed associazioni deciso e fortemente voluto dall’amministrazione comunale “per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione condivisa” di alcune proprietà comunali.

Non a caso il patto “Beni Comuni” firmato il 10 agosto scorso dal Comune di Savona col Gruppo Speleologico riguarda le suggestive sale ipogee del semi-bastione di S. Caterina raggiunte ed esplorate già nel 1969 dal Gruppo Speleologico Savonese scendendo un profondo pozzo con le attrezzature speleologiche (allora non era infatti possibile accedervi in altro modo).

Cinquantaquattro anni or sono (nel 1969) vi fu quindi la prima esplorazione (da parte del Gruppo Speleologico Savonese), nel corso della quale fu scoperta un’epigrafe tardo-quattrocentesca del cardinale Giuliano della Rovere (il futuro Papa Giulio II), riutilizzata come lastra di copertura di una cannoniera seicentesca, visibile solo strisciando per qualche metro lungo uno stretto e basso cunicolo. L’antico prezioso cimelio si trova tuttora lì.

A iniziare dal mese di ottobre, nei suggestivi saloni ipogei di S. Caterina; il Gruppo Speleologico Savonese DLF promuoverà anche momenti di incontri culturali, pure musicali, chiamando a condividere queste esperienze parecchie altre associazioni culturali savonesi, sempre in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di Savona.