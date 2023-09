Ppi ad Albenga, il Comune torna alla carica per l’apertura h24: inviata lettera in Regione

Albenga. Dopo aver ottenuto la riapertura del PPI (Punto di Primo Intervento) presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia, il Comune di Albenga non si ferma e torna alla carica per l’estensione del servizio h24.

La scorsa settimana, il sindaco Riccardo Tomatis ha inviato una missiva in Regione Liguria indirizzata all’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola per chiedere delucidazioni in merito alla deroga richiesta al Ministero.

Una deroga che era stata richiesta in teoria per i mesi estivi, ormai conclusi, ma senza mai ricevere risposta. E l’ente comunale è ancora in attesa anche del riscontro da parte di Regione.

Nel frattempo, si ricorda che il PPI di Albenga ha riaperto i battenti lo scorso 15 luglio ed è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 (h12) con personale medico dell’emergenza territoriale (118).

I pazienti possono essere indirizzati al PPI consultando il Medico di Medicina Generale, il Medico della Continuità Assistenziale (Guardia Medica) o la Centrale Operativa del Servizio di Emergenza 118.

Al Punto di primo intervento di Albenga possono accedere le ambulanze per attività non urgenti (si escludono patologie tempo-dipendenti, patologie che richiedono ospedalizzazione e osservazione breve intensiva), gestite dalla centrale operativa del 118.

Inoltre, venerdì sabato e domenica, giorni nei quali è previsto un maggiore afflusso di utenti, è aperto anche l’ambulatorio a bassa complessità assistenziale nei locali attigui al PPI.