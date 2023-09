Possedere o aver cura?

“Quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all’anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: «Roba mia, vientene con me!»”. Impossibile non riconoscere il dramma di Mazzarò descritto da Giovanni Verga nella novella “La Roba” pubblicata nel 1880 sulla rivista La Rassegna Settimanale e poi inserita nella raccolta Novelle rusticane. L’intera vita del bracciante protagonista della vicenda è stata dedicata alla sua proprietà, a costo di manovre a dir poco non molto trasparenti, Mazzarò accumula ogni genere di bene e “se ne prende cura” fino a convincersi che nulla abbia più importanza, potremmo affermare che ama la “sua roba”? Inevitabilmente mi tornano alla memoria le righe di Nietzsche in La gaia scienza: “Il nostro amore del prossimo non è un impulso verso una nuova proprietà?” Credo che amare non sia possedere, al contrario, sia prendersi cura,questo può significare che per il soggetto dell’atto d’amore il destinatario viene introiettato tanto da avvertirlo come proprietà? Il tema è complesso e, forse troppo spesso, banalizzato nell’anonimato del non pensiero collettivo, come afferma Paul Ricoeur in “Filosofia della volontà, il volontario e l’involontario”: “Allo stesso modo la vita con l’altro può divenire un mutuo assopimento, un reciproco negarsi nel “Si” anonimo. L’affermazione di sé è allora il gesto di uscire di mostrarsi, di portarsi in avanti e di far fronte. […] E’ necessario che qualcuno esca dalla folla in cui ciascuno-ognuno di noi si nasconde”. Il rapporto con l’altro, addirittura diviene formidabile la possibilità di ri-conoscere l’altro in “ogni altro” e non solo nel compagno di una vita, tale rapporto, dicevo ha urgenza di un chiarimento preliminare: cosa intendiamo per l’altro della coppia? L’oggetto d’amore diviene una mia proprietà o l’occasione di incontrare me stesso nell’incontro con l’altro di cui mi prendo cura?

John Locke nel “Secondo trattato sul governo” afferma che l’uomo “trae dallo stato in cui la natura le ha prodotte e lasciate” quelle cose che, grazie al proprio lavoro, alla propria cura, trasforma di diritto in “proprietà”. Se questo approccio poteva essere condivisibile e addirittura fondativo di un nuovo pensiero nel 1689, faccio notare, un secolo prima della rivoluzione francese, ha acquisito sfumature e implicazioni estremamente complesse e pericolose se conservato immutato e pedestremente applicato ai giorni nostri. Non avventuriamoci ora in un percorso troppo ampio e ritorniamo al più circoscritto argomentare di queste righe: posso concepire la relazione con “l’altro” come il mio agire (lavoro) su ciò che la natura mi ha consentito di incontrare così come qualcosa di “prodotto e lasciato”? Insomma, è possibile ipotizzare che a seguito del mio agire, dei miei sentimenti, delle mie aspettative proiettive, un altro essere umano possa essere considerato una mia proprietà? A questo proposito mi sembrano illuminanti le pagine che Heidegger dedica in Essere e tempo al tema della Cura. Partendo da un saggio di Burdach il filosofo tedesco riprende un’antica favola di Igino estrapolata dalle sue Fabulae nella quale la dea Cura “ […] mentre stava attraversando il fiume scorse del fango cretoso; pensierosa ne raccolse un po’ e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire che cosa avesse fatto interviene Giove. La Cura lo prega di infondere lo spirito a quello che aveva formato, Giove glielo proibì e pretendeva che fosse imposto il proprio. Mentre la Cura e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che era stato formato fosse imposto il proprio nome, perché gli aveva dato una parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò loro la seguente equa decisione: Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito; tu, Terra, poiché hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fintanto che esso vivrà, lo possieda la Cura. Poiché la controversia riguarda il suo nome, si chiami homo poiché è fatto di humus”.

Affascinante e gravido di sviluppi il mito latino, ma certamente pone una questione sulla quale proviamo a riflettere in queste righe: che differenza intercorre tra prendersi cura e aver cura? Sempre alla luce del pensiero heideggeriano, possiamo affermare che “[…] Gli altri non sono solo un’occasione, un’opportunità, ma anche un pericolo e una prova”, se li vivo come oggetti incontrati nel mondo che mi è dato il mio prendermi cura di loro diviene proiettivo, li rende proprietà acquisite con il mio agire che non è libero ma teleologicamente utilitaristico, finalizzato a utilizzarli per riempire inutilmente il vuoto che mi abita e mi annichilisce, insomma, mi trasforma in un Mazzarò, non sono in grado di amare proprio perché ho bisogno di possedere. L’ipostasi nella quale nego il perenne fluire della vita nell’altro, annichilisce il mio stesso scorrere e divenire che è vita, l’atto dell’incontro, dell’intersecarsi di due flussi vitali, si trasforma in un contratto, in una proprietà, in un conflitto di interessi, nell’antitesi stessa dell’amore. Forse è impossibile cancellare la proiettività nell’incontro, l’emozione, la passione che provo si traduce in aspettativa e, in casi più gravi, in morbosa gelosia e smania di possesso e controllo, ma è doveroso educare al rispetto dell’altro da me nel quale è imprescindibile riconosce il diritto alla libertà che, in una delle sue manifestazioni più sublimi nell’essere umano, è proprio lo scorrere, il cambiare per cercarsi e incontrasi altrove, il riconoscersi in sguardi e profumi diversi, il non soggiacere alle frustrate proiezioni altrui.

Non sempre gli attori della Cura si possono collocare sullo stesso piano; per esempio, una delle forme di Cura più amorevoli e complesse è certamente quella tra genitori e figli, evidentemente il rapporto è, specie nei primi anni, palesemente squilibrato, la cura del genitore è rivolta a un essere indifeso che lui stesso ha messo in quelle condizioni e del quale, conseguentemente, è responsabile, ma la cura genitoriale è un atto d’amore proprio perché riconosce, ancor prima che il figlio ne abbia consapevolezza, il diritto se non addirittura il dovere alla sua acquisizione di coscienza di sé con la conseguenza di responsabilità e libertà di scelta. Eppure, anche in un prendersi cura amorevole come questo, quante volte il genitore vive il trauma dell’abbandono che non è un andare via, ma un divenire altro autonomamente, molto spesso senza rimanere nell’alveo delle aspettative genitoriali: solo accettando la progressiva relazione paritetica del prendersi cura reciproco, nei modi e nei tempi assolutamente diversi che sono conseguenza della profonda diversità dei ruoli, la Cura acquisirà i crismi dell’amore. Altro rapporto complesso è quello tra l’uomo e l’ambiente, mi riferisco all’aver cura del mondo che ci è dato, fatto che in prospettiva heideggeriana potrebbe essere confuso per inautentico ma che oggi assurge a urgenza di autenticità, l’ecologismo di facciata o utile per fini personali, fondato su stupidità o egoismo o esibizionismo autoreferenziale che legge gli altri come spettatori ha ben poco a vedere con l’autenticità auspicata da Heidegger. Un’ultima breve notazione che meriterebbe ben altro spazio: quando l’altro diviene un numero o un anonimo nella folla, la massa informe dei tifosi, dei fan, di quelli con “la divisa di un altro colore”, di quelli che si incontrano nella rete, esseri monodimensionali che mi appiattiscono; quando l’altro perde di dignità, si anonimizza, diviene facilmente intercambiabile, ebbene, in questo panorama culturale e psicologico si determina la coscienza della mia intercambiabilità e una profonda perdita di dignità e rispetto, radice del fenomeno del bullismo o dei femminicidi. Il tentativo di fuggire il vuoto interiore che pervade lo sciocco inghiottito dalla massa assume lo sguardo ottuso del nulla che nullifica, della superficialità condivisa dal gruppo che cancella la magia dell’individuo capace al pensiero.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli