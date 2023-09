Ponente savonese ancora protagonista di un film: a settembre via alle riprese di “Altrove”

Alassio. A distanza di pochi mesi dalle riprese de “Gli Assenti”, girato a Tirana e a Genova, Vittorio Rifranti torna in Liguria per il suo nuovo film; questa volta sarà protagonista la riviera di Ponente, fra Cervo, San Bartolomeo al Mare, Alassio e altre località limitrofe che vanno definendosi nel piano di produzione. Le riprese, organizzate con l’attiva collaborazione di Genova Liguria Film Commission, inizieranno il 18 settembre per terminare il 14 ottobre.

“Altrove è un ‘coming of age’ particolare: la vacanza studio fuori stagione di quattro universitari che si trasforma in qualcosa di inaspettato per ognuno di loro, qualcosa che lascerà una traccia indelebile nelle loro vite – spiega la produzione -. Un film raccontato da diversi punti di vista: quello di un narratore esterno alla vicenda, che scruta l’agire dei personaggi; e quello dei ragazzi, che attraverso i device tecnologici raccontano a se stessi e, allo stesso tempo agli spettatori, il loro sguardo sulle cose”.

Scritto da Vittorio Rifranti e Cinzia Masotina, il lungometraggio è prodotto da Engagement/Gruppo Virgo; nel cast è prevista, fra gli altri, la ligure Giorgia Wurth, vista in diversi film e fiction televisive; e la figlia d’arte Camilla Tedeschi, entrambe alla seconda esperienza sul set di un film di Vittorio Rifranti.

“Una nuova stagione di cinema per il ponente savonese, sempre più meta per i film d’autore. Siamo molto soddisfatti nel constatare che, nel corso degli ultimi anni, varie zone della nostra regione si stiano affermando come luoghi stabili di produzione cine-audiovisiva – dichiara Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Genova resta il traino principale, come logico. Tuttavia è la Liguria, complessivamente, ad essere sempre più percepita come terra da cinema. Da inizio 2023 sono ormai quasi 70 i comuni che hanno ospitato i set. In conclusione: vediamo crescere tanti territori, non solo costieri, nei quali stanno nascendo filiere produttive che ambiscono alla continuità. E poi c’è il tema, molto forte, della destagionalizzazione: anche quest’anno, infatti, si girerà molto in autunno, una volta terminata la stagione balneare. Sono numerosi i film in preparazione in questo momento, da ponente a levante”.