Pio VII, “Music To Night” e “Le Quattro Stagioni”: sabato di eventi nella diocesi di Savona

Savona. Il 16 settembre sarà un sabato ricco di eventi. Alle ore 20:30 nel Campo Sportivo “Don Tomaso Peluffo”, in via Giuseppe Giusti, nel quartiere Oltreletimbro, i ragazzi dell’oratorio della Parrocchia San Paolo Apostolo organizzano il concerto di beneficenza “Music To Night” per la Caritas parrocchiale. In programma i successi musicali più amati dalla “Generazione Z”. “Unisciti a noi per una serata magica di solidarietà”, è il loro invito. L’ingresso sarà ad offerta libera e chi parteciperà potrà anche gustare una bibita.

Alle 21 nel campetto della Parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo, in via Pietragrossa 2R, nel quartiere Legino, andrà in scena lo spettacolo “Non debemus, non volumus, non possumus” per ricordare il bicentenario della morte di papa Pio VII (20 agosto 1823), la sua figura, la sua presenza nella città della Torretta e la sua attualità. L’opera teatrale sarà replicata dopo il grande successo di pubblico del debutto nel Piazzale del Maschio della fortezza del Priamàr, durante cui sono stati raccolti 1.300 € in favore dell’Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro Madness per la regia di Daniela Balestra, coautrice della sceneggiatura, tratta da fonti storiche, insieme a Maria Rosa Varaldo, e patrocinato dagli uffici diocesani per i Beni Culturali Ecclesiastici e per la Pastorale del Tempo Libero, dal Complesso Museale della Cattedrale e dal Comune. Mattia Bruzzone sarà l’aiuto regia, le scenografie saranno curate dalla stessa Varaldo e da Luciano Boschiazzo e Graziella Marchelli, i costumi da Carla Sorasio.

Sul palco le danzatrici dell’Accademia dello Spettacolo, diretta da Joelle Heidl Baricalla, e le voci dell’Associazione Artincanto, diretta da Eliana Zunino. Alla parte canora parteciperà la Cantoria “San Nicolò” di Albisola Superiore, diretta dal maestro Antonio Delfino. L’ingresso sarà ad offerta libera. Per informazioni è possibile chiamare il 3270281083 o il 3661847171 oppure scrivere un’e-mail a circolomadness@gmail.com.

Alle 21:15 nella Cappella Sistina il Voxonus Ensemble offrirà il concerto “Vivaldi, Le Quattro Stagioni”, sostenuto dai Rotary Club di Savona e Saluzzo. L’ingresso sarà gratuito e il monumento resterà chiuso alle visite del pubblico dalle 16 in poi.