Pietra Ligure, tutto pronto per la 19esima edizione di Dolcissima: il programma completo

Pietra Ligure. Sabato 16 settembre, a Pietra Ligure, prenderà il via la diciannovesima edizione di Dolcissima con un dato molto significativo la crescita del numero degli espositori e degli eventi collaterali della zona espositiva. Gli espositori saranno ospitati tra Via Matteotti, Via Garibaldi, Piazza San Nicolò, Piazza Castellino, Piazza La Pietra, Piazza Martiri della Libertà, Via G.B. Montaldo, mentre Bellissima, il contenitore culturale di Dolcissima, sarà allestita tra Piazza Vittorio Emanuele II e l’Oratorio S.S. Concezione.

“Siamo molto contenti di ritrovarci sabato a tagliare il nastro della 19° edizione di Dolcissima Pietra, manifestazione che per tradizione chiude la stagione estiva pietrese e “apre” quella autunnale dell’outdoor sui nostri sentieri con la Pietra Outdoor Base di piazzale Geddo che ha riaperto i battenti ai primi di settembre per dare il via ad una stagione che si preannuncia ricca di occasioni” – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo e cultura Daniele Rembado – “Dolcissima Pietra” è sempre cresciuta di anno in anno, anche nei difficili tempi pandemici, rinnovandosi e diventando un’esperienza sensoriale ed emozionale a 360°, mettendo al centro nuovi progetti di sviluppo per il nostro territorio e consolidando quelli che sono, oltre al mare e alla spiaggia, i nostri punti di forza e cioè outdoor, family ed enogastronomia” – continuano il Sindaco e l’Assessore – Come sempre, sarà una due giorni ricca di attività ed evento dolciario per eccellenza, che si svolge nelle piazze e nelle vie del centro storico e che racchiude, al suo interno, performance, degustazioni, laboratori, concerti, mercatini, presentazioni di libri, conferenze e, fiore all’occhiello di quest’anno, il recital “Buon compleanno Don Puglisi”, spettacolo teatrale in anteprima in occasione del trentennale del suo assassinio avvenuto il 15 settembre 1993. Cultura, creatività ed esperienzialità, intese come nuove energie per il territorio, sono la linfa delle nostre proposte e, ancora una volta, dimostrano il loro valore aggiunto e la loro versatilità per valorizzare al meglio la nostra città e le sue attività produttive, oltre che occasione di forte attrazione turistica e su di essi continueremo ad investire. Siamo convinti che “Dolcissima/Bellissima Pietra” sarà di nuovo una bella occasione per gli operatori per approfondire nuove opportunità di visibilità e ampliare, nell’insieme di incontri, sensazioni, gusti e colori legati a doppio filo dalla dimensione culturale, le occasioni di offerta e attrazione turistica. Insieme a tutta l’Amministrazione, ringraziamo OroArgento per l’organizzazione e per le molte idee e proposte messe in campo e tutte le realtà che si sono coinvolte, dalle attività produttive del centro storico che, come sempre, non fanno mai mancare la loro disponibilità, a Regione Liguria, oltreché ai nostri uffici comunali, concludono De Vincenzi e Rembado.

Dolcissima è suddivisa di aree:

L’area market con la presenza di un centinaio di espositori tra aziende e stand istituzionali, suddivisi tra le piazze e le vie del Centro Storico di Pietra Ligure;

l’area Meeting della dolcezza, dove si svolgeranno i laboratori di degustazione ed il Contest Dolcissimo, gara di arte dolciaria;

l’area dedicata ai Baby Chef, dove sarà allestito un laboratorio di cucina all’interno del quale i più piccoli impareranno a preparare la torta stroscia, tipico dolce della tradizione ligure, il sabato, mentre la domenica si cimenteranno nella realizzazione della torta più lunga di Dolcissima, che parteciperà al Contest – gara di arte dolciaria Dolcissimo, nella sezione Junior. L’area è allestita a cura dell’Associazione Ristoratori di Pietra Ligure e della Val Maremola con la straordinaria presenza dello Chef Giuseppe Auricchio;

il Largo del Packaging, allestito in Via Matteotti, dove la vetrinista Silvana Spitale tornerà ad insegnare tutti i segreti del conferzionamento con anteprima autunno e Natale;

il contenitore culturale Bellissima in questa edizione ha ampliato il suo palinsesto che vedrà oltre alle consuete presentazioni di libri, incontri tematici anche dei veri e propri spettacoli suddivisi tra l’Area eventi di Piazza Vittorio Emanuele II e l’Oratorio S.S. Concezione di Piazza La Pietra;

Io spazio media, il 2023 vedrà anche la presenza di una spazio dedicato alle interviste e alle dirette tv e radio a cura di Radio104TV.

Il tema 2023, sarà la “Memoria” e tutti gli eventi collaterali seguiranno questo tema sotto le sue diverse sfaccettature.

In merito agli spazi istituzionali si segnala la presenza di Regione Liguria con uno spazio dedicato alle attività promozionali del marketing territoriale.

“Dolcissima Pietra diventa maggiorenne a tutti gli effetti, con una serie di appuntamenti all’insegna della cultura enogastronomica – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, di prodotti che comunicano le tradizioni, le antiche e nuove tecniche di lavorazione, ma anche l’ambiente naturale e culturale di riferimento. Il ricchissimo calendario ancora una volta testimonia la vitalità e la varietà delle nostre eccellenze, veri driver di sviluppo territoriale”.

Il programma di Bellissima 2023

Alle ore 10.30 di sabato 16 settembre è previsto il taglio del nastro, presso Piazza San Nicolò, a cura delle Autorità a cui seguirà un saluto del Sindaco Luigi De Vicenzi e dei rappresentanti delle Istituzioni presenti.

Seguirà l’incontro dedicato al progetto Mare per tutti, Tutti per Mare dal titolo “Non è mai troppo tardi (per il nostro cervello!)”, relatrice dell’incontro sarà la nota Vanda Menon, medico chirurgo specialista in geriatria. Ad introdurre l’incontro sarà la cantautrice HELLE con un brano dedicato a Ophelia. Sarà un incontro particolarmente interessante che tratterà il tema della nostra memoria e del cervello con note accademiche intervallate da note con aneddoti divertenti ed evocativi.

A termine dell’incontro sarà inaugurata la mostra di Claudia Oliva, Pazienti, il talento dei diversi.

Sempre sabato alle 16.00 si terrà la presentazione del film girato a Pietra Ligure della produzione Ahora! Con una troupe ligure ed attori liguri. Tra i quali Enzo Paci e Manuel Zicarelli. Saranno presenti i produttori Marco Pollini ed Evelyu Bruges.

Alle 17.30 si svolgerà la presentazione di Canonico la Serie TV girata nella Val Maremola. Durante l’incontro il pubblico potrà incontrare i membri della produzione per conoscere le novità ed i casting della terza serie che sarà girata nei primi mesi del 2024 tra Pietra Ligure, Giustenice, Borgio Verezzi e Finale Ligure.

Tra i presenti il produttore e autore Peppe Toia e membri del cast e del dietro le quinte della serie.

Sabato alle ore 18.30 si terrà un concerto all’interno del prestigioso Oratorio S.S. Concezione di Piazza La Pietra. Si tratterà di un omaggio a Federico Fellini.

Un omaggio all’opera di Federico Fellini attraverso le immagini oniriche e le musiche di Nino Rota.

Fellini era affascinato dall’incantevole «atmosfera magica» che emanava Nino Rota, tra i due ci fu da subito un’intesa eccezionale saldata in una profonda ammirazione e stima. All’inizio della collaborazione Nino Rota era nel pieno di una celebrata carriera accademica, e l’idea di accompagnare la filmografia non era nei suoi obiettivi, ma appena conosciuto Fellini, cambiò radicalmente orientamento e capì che assieme avrebbero potuto creare delle meraviglie artistiche.

Si rincorreranno in quest’ora di spettacolo le emozioni di film che hanno segnato la storia cinematografica del ‘900, come La Strada, Amarcord, I Vitelloni, Le notti di Cabiria, I clown, La dolce vita, Giulietta degli spiriti, 8 e ½, con la presenza ricorrente del mondo circense, quel mondo che per il regista significava l’irruzione del fantastico nella ripetitività del quotidiano di una provincia, e incarnava gli aneliti, almeno nell’immaginazione, della fuga.

Il concerto prevede l’esecuzione dal vivo delle musiche di Nino Rota, trascritte appositamente per lo spettacolo e per questa formazione tratte dai titoli più significativi della filmografia felliniana, mentre sullo schermo scorreranno le indimenticabili sequenze di ogni opera in un emozionante montaggio cinematografico realizzato da Alba Film Festival. Le sonorità raffinate e graffianti del flauto di Giuseppe Nova e degli Archimedi ci condurranno in questo viaggio onirico e coinvolgente.

I musicisti saranno: Giuseppe Nova flauto e Gli Archimedi Andrea Bertino violino, Marco Alocco violoncello, Giorgio Boffa contrabbasso. Si veda la scheda dedicata agli artisti.

Sabato alle ore 21.30 presso l’Area Eventi di Piazza Vittorio Emanuele II si terrà il Recital prodotto da Map to the Stars che racconterà la storia di Don Pino Puglisi.

Nei primi anni 80, la città di Palermo si trova nel bel mezzo di una sanguinosa guerra mafiosa. Don Pino Puglisi diventerà uno dei preti definiti “dell’antimafia”, pagando con la vita il suo impegno promotore della legalità. Il giorno del suo 56° compleanno, il 15 settembre del 1993, viene ucciso in un agguato mafioso. A 30 anni dal suo martirio Dolcissima Bellissima, vuole dedicare a Don Pino Puglisi, un ricordo, anche attraverso la testimonianza della Casa Don Puglisi di Modica, presente a Dolcissima Pietra fin dalla sua prima edizione, con il cioccolato di Modica.

Il Recital, Buon compleanno Don Puglisi, rappresenta un viaggio attraverso la vita ed il pensiero di Don Pino, scritto da Peppe Toia, palermitano di nascita. Testimonianze, musica, letture e degustazione del cioccolato del laboratorio dolciario di Casa Don Puglisi, faranno dell’evento un momento di riflessione che parte dal bellissimo messaggio di pace di Don Pino Puglisi.

Il programma prevede un saluto a cura del Vice Sindaco Daniele Rembado a cui seguirà un intervento di Don Giancarlo Cuneo, parroco della parrocchia di San Nicolò di Pietra Ligure.

Il Recital comincerà con un videomessaggio della dott.ssa Alessandra Simone, Questore di Savona e proseguirà con la performance degli attori Federico Perrotta e Mariateresa Pascale e la cantautrice HELLE.

Tra musica e teatro si racconterà la vita di un grande parroco di quartiere che ha saputo, attraverso il suo messaggio, contrastare la mafia e continua a farlo attraverso la Casa Don Puglisi. Proprio dalla Casa Don Puglisi arriverà il cioccolato di Modica che sarà dato in degustazione ai partecipanti.

Domenica 17 settembre alle ore 11.00 si terrà la presentazione del libro “Cicatrici a forma di Quadrifoglio” a cura di Gaia De Giangi.

Alle ore 16.00 si terrà la proiezione del Film dedicato allo scrittore Giorgio Caproni “Statale 45. Io, Giorgio Caproni di Fabrizio Lopresti. Sarà presente l’autore, attore e regista Fabrizio Lopresti, noto personaggio televisivo e del mondo dello spettacolo, in questi mesi presente sul piccolo schermo nel Gialappa’s Show nella sitcom di successo “Sensualità a Corte”.

Regista di programmi tv quali Melaverde, Bell’Italia, Acquario: emozioni a Genova e altri.

L’incontro sarà moderato da Michela Vignone, Presidente del Consiglio del Comune di Pietra Ligure.

“Statale 45, Io Giorgio Caproni” è un viaggio attraverso uno dei grandi poeti della nostra terra, attraverso la Genova degli amori in salita, le note elevate del l’ascensore di Castelletto e la funicolare del Righi. Un percorso di sublimazione verso l’altro con la testimonianza di un grande attore, regista e documentarista, Fabrizio Lopresti, che ha avuto la fortuna di conoscere Giorgio Caproni e assaporarne i versi direttamente attraverso la lettura diretta dell’autore… Sono davvero onorata e lieta di rappresentare l’amministrazione comunale in questo dialogo a commento della proiezione del film”, commenta la presidente del Consiglio comunale Michela Vignone.

Alle 17.30 sarà presentato il libro dal titolo Scoglio: il capodoglio alla scoperta del Mediterraneo a cura dell’autore Davide Siri, introdurrà l’Assessore alle attività produttive del Comune di Pietra Ligure, Cinzia Vaianella.

“Scoglio il capodoglio alla scoperta del Mediterraneo”, seconda opera di Davide Siri e continuazione delle storie di vita e biologia marina di “Scoglio, storia di un Capodoglio”, si inserisce perfettamente nei concetti di accessibilità e inclusività che, con il progetto “Mare per tutti – Tutti per mare”, quest’anno caratterizzano “Bellissima Pietra” – commenta l’Assessore all’ambiente Cinzia Vaianella – Il libro è un lavoro di grande interesse scientifico, narrativo ed educativo, corredato da splendidi disegni esplicativi di mano dell’Autore, molto affini ai nostri sentimenti di attenzione e di tutela del mare, del suo arenile, della fauna marina e, più in generale, dell’ambiente. Davide Siri, educatore e poliedrico giovane autore della nostra zona in cui la nostra Amministrazione ha creduto molto, è una figura per noi importante da tempo coinvolta nell’ l’esperienza educativa della Bandiera Verde/Eco-Schools, programma di educazione ambientale che la FEE Italia Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) dedica alle scuole e che, come amministrazione, tutti gli anni sosteniamo nella scuola primaria dott. Sordo. Ambiente, clima e sostenibilità sono per noi parole chiave che trovano concretizzazione nel lavoro di Davide tutto dedicato all’ambiente marino e costiero che ci interessa da vicino. Ringraziamo Davide Siri e il suo editore Diego Delfino delle “Edizioni il Delfino Moro” per questo bel libro”, conclude l’Assessore Vaianella.

Domenica 17 settembre alle ore 18.30 si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Bellissima Social – Mare per Tutti, Tutti per Mare, con la consegna del Premio a Fabio Incorvaia, atleta pulicampione che grazie alla Jet ski therapy è riuscito ad abbattere le barriere della disabilità ed è testimonial della Bandiera Lilla di cui Pietra Ligure si forgia.

L’Assessore alle politiche sociali, Marisa Pastorino presenterà il programma di attività svolte all’interno del progetto Mare per Tutti, Tutti per Mare, insieme ai rappresentanti degli altri tre Comuni partner: Loano, Borgio Verezzi e Finale Ligure.

A conclusione dell’evento si terrà il concerto del gruppo 4sixtyfive.

“Al format storico di “Dolcissima Pietra”, da qualche anno si è aggiunto “Bellissima”, il contenitore culturale che, in questa edizione, crescerà ancora con il premio Bellissima Social 2023 “Mare per tutti – Tutti per mare Award” conferito a Fabio Incorvaia, aggiungendo un tassello a noi molto caro che riassume perfettamente il quadro valoriale che ci caratterizza e che sta alla base del nostro agire, trovando concretezza in molteplici iniziative, in primis nel progetto di turismo accessibile e inclusivo “Mare per tutti – Tutti per mare” al centro della sezione culturale di questa edizione. – dichiara l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino.

Il Meeting della dolcezza

Sabato 16 settembre a partire dalle ore 11.00 si terranno i laboratori di degustazione sui prodotti dolciari esposti nel market, con l’azienda Biscottificio Vaiani di Voghera si parlerà di prodotti dolciari senza glutine, alle ore 12.00 si terrà un laboratorio di degustazione di dolci a base di cachi a cura dell’Azienda Agricola Tumeo di Vendone, alle ore 16.30 si parlerà e degusterà dolci aromatizzati al miele con l’Azienda Agricola Mortara di Ozzano Monferrato, alle ore 18.30 di passerà alle delizie della Valle Varaita con i dolci dell’Antico Forno di Piasco, alle ore 21.00 di passerà alla degustazione di prodotti dolciari dell’Azienda Gli Amici Sas che da 27 anni produce dolci di qualità ad Albenga, con la particolarità di contenere pochi zuccheri, tanto da essere consigliati anche dai dietologi.

Domenica 17 settembre l’area ospiterà il Contest Dolcissimo, gara di arte dolciaria per professionisti e non. Quest’anno vedrà anche la presenza della sezione Junior con i piccoli chef che realizzeranno il Dolce più lungo i Dolcissima. L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Associazione Ristoratori di Pietra Ligure e della Val Maremola che, grazie allo Chef Giuseppe Auricchio stupiranno i visitatori con un dolce lunghissimo e buonissimo.

I proventi della vendita di dolci del Contest saranno assegnati alla DFC Pietra Ligure.

Le Vetrine a tema, organizzate con l’Associazione Facciamo Centro di Pietra Ligure, porteranno i visitatori in un percorso di vetrine dedicate al tema della Memoria.

I vincitori saranno premiati per sezioni: Primo Assoluto, Premio Creatività e Premio per lo Stile.

Durante le due giornate di Bellissima saranno proiettate tutte le puntate di Canonico II, serie tv girata nella Val Maremola e a Pietra Ligure.