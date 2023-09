Pietra Ligure, completati i lavori del Pnrr per il nido “Ape Birichina” e per la palestra delle medie

Pietra Ligure. Questa mattina, con l’accoglienza e il benvenuto “speciale” del sindaco Luigi De Vincenzi, dell’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, del consigliere comunale Giovanni Liscio, della dirigente dell’Area Amministrativa Sandra Perego e, in rappresentanza dell’Ufficio tecnico, l’arch. Piera Tassara, “primo giorno d’asilo” al nido “Ape Birichina”.

La struttura, infatti, è stata riqualificata dopo l’importante intervento, realizzato nei tempi record di solo poco più di due mesi, di adeguamento sismico, di messa in sicurezza di tutti gli impianti del piano terra, con un rinnovamento integrale degli spazi, degli ambienti e degli arredi.

Per consentire l’intervento di restyling i bimbi dell’Ape Birichina si era temporaneamente trasferiti presso i locali delle scuole di via della Cornice.

“I lavori ci consentono un’accoglienza in ambienti di grande qualità e senza dubbio più confortevoli per i nostri piccoli ospiti. Buon anno alle famiglie, alle educatrici e, ovviamente, a tutte le bimbe e i bimbi!” il messaggio del sindaco De Vincenzi.

E nell’ambito del complessivo finanziamento di 1,4mln dal Pnrr per il Comune pietrese, prima dell’inizio delle lezioni sono stati ultimati anche gli interventi presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini”, sempre in via Oberdan.

Anche in questo caso, l’opera ha riguardato la messa in sicurezza finalizzata al miglioramento sismico della struttura delle medie, utilizzata anche dalle associazioni e società sportive del territorio.

“L’edilizia scolastica rappresenta una priorità assoluta per assicurare una sicura e ottimale fruibilità degli spazi didattici, migliorando e ottimizzando gli stessi servizi educativi forniti nei nostri plessi scolastici che, grazie alle importanti risorse ricevute, ci hanno consentito un sostanziale ammodernamento e rinnovamento per questo nuovo anno scolastico e formativo” ha concluso il sindaco De Vincenzi.