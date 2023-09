Pesca sportiva del tonno rosso, Mai: “Liguria penalizzata. La Regione chieda al Governo di rivedere le quote”

Liguria. “La Liguria risulta penalizzata per quanto riguarda la pesca sportiva al tonno rosso. La Regione chieda al Governo di rivedere le quote su base regionale”. Lo dichiara Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“L’Unione Europea ha fissato il totale ammissibile di cattura del tonno rosso per il 2023, assegnando all’Italia una quota nazionale pari a 5.283 tonnellate. Il contingente riservato alla pesca sportiva ricreativa è fissato in 22 tonnellate, ma nel periodo in cui è consentita la pesca al tonno rosso tale specie è praticamente assente dal Mar Ligure e il contingente viene perlopiù raggiunto dai pescatori del centro e sud Italia, mentre restano scarse le possibilità di cattura da parte dei pescatori liguri”.

“Visto che per praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare, è necessario iscriversi al sito del Masaf, e per la pesca ricreativa al tonno rosso anche ottenere il nulla osta delle Capitanerie di Porto, è possibile quantificare esattamente coloro che praticano questa tipologia di pesca, le relative quote pescate e quindi anche un’eventuale ripartizione di quote a livello regionale sarebbe semplice da determinare”.

“Ho dunque depositato un documento, in cui invito la Regione a chiedere al Governo di rivedere i contingenti per la pesca sportiva ricreativa al tonno e di stabilirli su base regionale e non più su base nazionale, tenendo conto quindi delle diverse caratteristiche che variano da una regione all’altra, o, in alternativa, di valutare altre iniziative per dare ai pesca sportivi liguri anche altre possibilità per poter effettuare catture di tonno rosso. Sto continuando, inoltre, nel mio impegno per risolvere i problemi della pesca che si riscontrano anche nelle acque dolci”.