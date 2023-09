Ospedale Cairo, Pd: “L’apertura delle sale operatorie è un servizio necessario e non differibile”

Val Bormida. “La possibile apertura delle sale operatorie dell’ospedale San Giuseppe di Cairo, è un servizio che riteniamo necessario e non differibile. Un servizio necessario per un intero territorio, come quello Valbormidese che da tempo è stato depauperato di troppi servizi sanitari e di prevenzione. Sale operatorie nuove e pronte all’uso che vengono lasciate chiuse in una regione e in un territorio dove le liste d’ attesa hanno dei tempi incredibilmente lunghi”. Lo dichiarano il segretario regionale PD Davide Natale, il coordinatore PD Valbormida Simone Ziglioli e il consigliere regionale PD Roberto Arboscello.

L’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola ha detto la scorsa settimana a margine della presentazione della presentazione della nuova mammografia mobile: “Stiamo lavorando per vedere se c’è margine per poter sfruttare le sale operatorie almeno per la chirurgia a bassa complessità che già rappresenterebbe una grande risposta per tutta la valle”

“Ricordiamo all’Assessore Gratarola, che è stata proprio la Giunta Toti, della quale lui fa parte a chiudere le sale operatorie dell’ospedale di Cairo Montenotte. Chiediamo all’assessore di spiegarci come e quando verranno aperte le sale operatorie, con quale personale e quali tipologie di interventi si faranno nelle stesse. La Valbormida e i valbormidesi non hanno più bisogno di proclami o di promesse che puntualmente non vengono mantenute, hanno bisogno di servizi sanitari reali ed efficienti”, hanno concluso.