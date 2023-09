Ospedale Cairo, l’assessore Gratarola: “Al lavoro per riaprire le sale operatorie”

Cairo Montenotte. Sono state inaugurate una decina di anni fa (febbraio 2014), due milioni e mezzo la somma spesa per realizzarle, ma le sale operatorie dell’ospedale San Giuseppe non sono mai entrate in funzione. Nonostante i continui appelli di politica, sindacati e associazioni. L’ultimo quello del sindaco Paolo Lambertini che oggi, durante la presentazione della nuova mammografia mobile di Asl2, ha ricordato ai vertici regionali e dell’azienda sanitaria savonese come riaprire le sale operatorie sia tra le priorità.

“Bene i nuovi servizi – ha detto il primo cittadino – ora chiediamo l’apertura delle sale operatorie, sono lucide e linde e aspettano di tornare in funzione. Speriamo questo sia il prossimo passo per ampliare l’offerta del nostro ospedale”.

E in effetti Regione e Asl stanno valutando questa possibilità: “Stiamo lavorando per vedere se c’è margine per poter sfruttare le sale operatorie almeno per la chirurgia a bassa complessità che già rappresenterebbe una grande risposta per tutta la valle” ha spiegato l’assessore alla sanità Angelo Gratarola.

Il problema maggiore è dovuto, però, alla carenza di personale: “È chiaro – ha evidenziato l’assessore – che dobbiamo fare i conti con la sostenibilità, non tanto economica, quanto con la possibilità di trovare il personale. Non possiamo infatti toglierlo da una parte per metterlo dall’altra, bisogna trovare delle strategie che permettano in tutti i luoghi sanitari la capacità di erogare la prestazione in maniera sicura ed efficiente”.

Gratarola ha poi sottolineato: “Ricordiamo che a Cairo sono tante le cose che sono state fatte e che verranno realizzate: l’ospedale di comunità, la casa di comunità, un reparto di riabilitazione dotato di tecnologie innovative come il metodo Nirvana, che non hanno praticamente in nessun altro posto. A livello ambulatoriale, inoltre, sono presenti 12 specializzazioni. E per quanto riguarda le emergenze, a novembre partirà anche il progetto India, ovvero l’auto infermierizzata“.