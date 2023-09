Orientamenti, dal 4 settembre via alle iscrizioni per il Career Day

Liguria. Oltre 800 posizioni aperte, 92 aziende già iscritte, quattro giorni di incontri e opportunità. Questi i significativi numeri della decima edizione del Career Day di Orientamenti che lo rendono uno dei più grandi appuntamenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia.

Da lunedì 4 settembre per chi cerca impiego sarà possibile registrarsi per partecipare all’evento (questo il link di riferimento) che si svolgerà da martedì 26 a venerdì 29 settembre, presso il palazzo della Borsa di Genova, e darà la possibilità a tantissimi giovani da tutta la Liguria e non solo di avere un contatto diretto con le aziende.

“Il nostro Career Day cresce ulteriormente e dunque diamo ancora maggiori possibilità di occupazione a tanti ragazzi da tutta la Liguria, e non solo – commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. Oltre 90 aziende partecipanti, numeri in forte crescita rispetto alla già entusiasmante edizione 2022, con centinaia di posizioni lavorative aperte in una quattro giorni di orientamento totalmente gratuito che ha già portato lavoro a molti giovani nel corso degli anni. Un’occasione unica, uno sforzo importante di Regione Liguria che mette letteralmente le aziende di fronte a persone preparate, pronte per il mondo del lavoro, e viceversa. Parliamo di un format già vincente che quest’anno abbiamo voluto arricchire ancora e che sono certo darà un aiuto tangibile a chi cerca impiego, ma anche a chi può fornirlo in un momento storico in cui risulta complesso trovare risorse qualificate in molti settori”.

L’edizione di quest’anno vede diverse novità, tutte frutto del successo delle passate edizioni: i giorni di manifestazioni passano da tre a quattro e sono preceduti da un appuntamento in streaming la vigilia, il 25 settembre, dove alcuni esperti spiegheranno come presentarsi a un colloquio o come scrivere al meglio il proprio curriculum. Giovedì le aziende potranno inoltre partecipare a un momento di networking per scambiarsi best practices e analizzare insieme l’esperienza. Anche quest’anno le varie posizioni aperte saranno pubblicate preventivamente sul sito di Orientamenti in modo da aiutare i partecipanti a programmarsi i colloqui.