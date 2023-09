Nuovo episodio di violenza in ospedale: paziente colpisce una porta a vetri e poi aggredisce un infermiere

Liguria. Sono due le aggressioni ai danni di personale medico operante negli ospedali di Genova avvenute in poche ore. Dopo quella avvenuta al Galliera in serata, nella notte tra lunedì e martedì se n’è verificata un’altra, questa volta all’ospedale Villa Scassi. Ancora una volta a farne le spese è stato un infermiere, colpito da un paziente arrivato in pronto soccorso che ha dato in escandescenze.

L’uomo è arrivato in ospedale dopo avere avuto un diverbio degenerato in violenza avvenuto con un tassista in via Teglia, ed è apparso subito molto alterato. Quando è arrivato al triage ha avuto una reazione violenta, colpendo anche la porta a vetri del pronto soccorso e prendendosela anche con un infermiere, che nel tentativo di contenerlo è rimasto ferito.

L’uomo alla fine è stato, a fatica, calmato, mentre l’infermiere si è fatto medicare e refertare. Fortunatamente non è rimasto ferito gravemente, ma l’accaduto ha rinfocolato le proteste dei sindacati relative alla sicurezza del personale medico sanitario che opera negli ospedali della città: “Nella serata di ieri, il pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova è stato teatro di violenza, l’ennesima: mentre cercava di difendere un suo collega, un infermiere è stato colpito da un paziente con un pugno al volto. Crescono esponenzialmente i casi di aggressione in sanità, una situazione divenuta ormai insostenibile – ha detto Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova – I carichi di lavoro e le estenuanti liste di attesa a cui sono sottoposti i pazienti creano allarmanti situazioni di stress su lavoratori e utenti”.

La Funzione Pubblica Cgil ha quindi puntato il dito sulla decisione, da parte di Alisa, di ridurre l’organico dell’Ospedale Evangelico: “La posizione di Alisa va nella direzione opposta – conclude l’organizzazione sindacale – anziché promuovere l’incremento degli organici nei pronto soccorso, lo si riduce”.

Ferma condanna da parte dei vertici di Regione Liguria dell’episodio avvenuto al Galliera di Genova. L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha contattato telefonicamente la vittima per manifestarle personalmente la propria vicinanza e quella dell’intera giunta elogiando il comportamento del sanitario che, con grande spirito di abnegazione, ha continuato a svolgere il suo lavoro fino a fine turno nonostante l’increscioso episodio.

“A lui e a tutto il personale sanitario dell’ospedale va la nostra incondizionata solidarietà – affermano il governatore Toti e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – Siamo convinti che servano norme più severe per chi compie simili gesti, ancor più gravi perché rivolti contro chi ogni giorno lavora con grande professionalità per assistere e curare chi è in una situazione di fragilità, senza mai dimenticare l’impegno profuso da tutto il personale sanitario in prima linea negli anni durissimi della pandemia. È bene anche ricordare che chiunque si renda responsabile di reati contro gli operatori sanitari non fa altro che favorire l’allontanamento del personale sanitario da contesti emergenziali come il pronto soccorso con il rischio di un ulteriore impoverimento”.

Su questo tema ad inizio agosto Regione Liguria e Alisa avevano diffuso in tutti gli ospedali e gli ambulatori della regione un manifesto contro la violenza ai sanitari: “Nell’ambito della campagna di contrasto alla violenza nei confronti degli operatori sanitari abbiamo aggiunto anche questo elemento di sensibilizzazione nei confronti degli utenti – ha concluso l’assessore alla sanità Angelo Gratarola -. Si tratta di un cartello affisso soprattutto nei luoghi a rischio dove episodi di violenza verbale o fisica possono essere più frequenti”.