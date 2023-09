Nubifragio sul savonese: 40 interventi dei vigili del fuoco, allagamenti da Savona a Spotorno, frana a Bergeggi

Savona. Un violento nubifragio si è abbattuto questa sera su una parte della provincia di Savona. Il temporale, improvviso e violento, ha colpito soprattutto la costa del levante savonese. Tantissimi fulmini (circa 3000 in un’ora tra Vado e Spotorno) e, in qualche punto, addirittura grandine.

Inevitabili i disagi. Il video in alto mostra prima l’allagamento nei pressi della rotonda prima dell’ingresso del casello di Savona/Vado, e a seguire la situazione a Vado Ligure, dove il torrente Segno è esondato per qualche minuto in località Sant’Ermete (immagini di Fausto Tosi).

I vigili del fuoco stanno affrontando l’emergenza: circa 40 gli interventi, nel momento in cui scriviamo (ore 22), concentrati soprattutto a Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno e nella stessa Savona. Molti riguardano i sottopassi: quello sull’Aurelia a Vado Ligure, davanti alla farmacia, è totalmente pieno d’acqua fino all’orlo (immagine qui sotto).

Ripercussioni e disagi anche sulla viabilità, con forti rallentamenti sia sulla A10 (allagata tra Savona e Spotorno) che sull’Aurelia, dove si è verificata una frana a Bergeggi.

Aggiornamenti in corso