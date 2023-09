Noli, in arrivo 445mila euro per la riqualificazione delle scuole medie

Noli. Con il via libera alla seconda tranche di investimenti del Fondo Strategico Regionale 2023, che prevede circa 14,5 milioni di euro da impiegare su tutto il territorio regionale, arrivano importanti risorse per la stessa edilizia scolastica del savonese, in particolare per Noli.

Secondo quanto previsto dalla delibera della Regione e dall’assegnazione dei fondi, sono previsti 445mila euro per la scuola secondaria di I grado “Anton Da Noli”, che da tempo attende un intervento di restyling con particolare riferimento anche all’adeguamento antisismico della struttura scolastica.

Nell’ambito della progettazione, che ha accompagnato la richiesta di finanziamento da parte del Comune nolese, i lavori saranno non solo di complessiva messa in sicurezza, ma anche di ristrutturazione delle aule e degli spazi didattici per alunni e studenti del comprensorio.

“Un grande risultato, un investimento molto importante, che consentirà agli studenti di usufruire di ambienti sicuri, confortevoli e idonei per espletare al meglio le attività formative” ha commentato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che nei giorni scorsi si è confrontato anche il sindaco nolese Ambrogio Repetto in merito allo stanziamento previsto dalla Regione.